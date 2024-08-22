Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.5 комментариев
В Ленобласти запретили иностранцам работать в такси
В Ленинградской области иностранные граждане не смогут работать водителями такси и арендованных автомобилей, соответствующее решение принял губернатор региона по инициативе прокуратуры.
Такое решение было принято в соответствии с федеральным законодательством, которое предоставляет региональным властям право устанавливать ограничения на привлечение иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности, сообщили в прокуратуре Ленобласти, передает ТАСС.
Запрет будет действовать до конца 2024 года.
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