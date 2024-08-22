В Ленобласти запретили иностранцам работать в такси

Приговор блогеру Баязитовой попросили изменить

Топ-менеджер Промсвязьбанка Ушаков попросил изменить приговор блогеру Баязитовой

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщил адвокат Баязитовой Игорь Михеев, передает «Газета.Ru». По его словам, это может привести к сокращению срока заключения для Баязитовой.

«Поскольку раньше он такую позицию в отношении Александры не высказывал, то сейчас суд может учесть это», – отметил адвокат.

Он подчеркнул, что суд не сможет применить условно-досрочное освобождение (УДО) при вынесении приговора даже в случае смягчения наказания. Однако сокращение срока может приблизить Баязитову к освобождению, отметил Михеев.

«Баязитова на сегодняшний день сидит под стражей в тяжелых условиях два с небольшим года. По факту, если день за полтора, она уже на сегодняшний день отсидела три года и [примерно] пятнадцать дней. Соответственно, если ей дадут три года и пятнадцать дней, то тогда ее освободят», – сказал он.

Напомним, в ноябре прокурор потребовал 14 лет для журналистки Александры Баязитовой за вымогательство денег у топ-менеджера Промсвязьбанка. В итоге суд приговорил ее к пяти годам колонии.