Политолог оценил меры по ограничению работы мигрантов в регионах России

Политолог Ухов: Практика ограничений поможет бороться с нелегальной миграцией и терроризмом

Как пишет в своем Telegram-канале Ухов, в Томской области с 1 ноября этого года мигранты не смогут работать на производстве продуктов питания и готовых блюд, в розничной торговле, в такси, городском и пригородном транспорте, в гостиничном и ресторанном бизнесе, сфере по подбору персонала, обеспечении безопасности, общем, среднем и профессиональном и высшем образовании, физкультура и спорт.



В Челябинской области с 19 ноября иностранцам будет запрещено работать в оптовой и розничной торговле, заниматься ремонтом автомобилей и мотоциклов, трудоустраиваться в гостиницах и предприятиях общепита, осуществлять деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, наниматься в домашние хозяйства наемными работниками и так далее.

В Краснодарском крае с 22 сентября граждане других государств не смогут работать в сельском хозяйстве, на производстве, в сфере культуры, гостиничных услуг, наниматься помощниками в домашних хозяйствах. С прошлой зимы, как отметил Ухов, мигрантов запрещено брать на работу в торговлю, общепит, сферу образования, здравоохранения, спорта, предоставления персональных услуг. Введены ограничения на работу курьерами, в такси и на пассажирские перевозки.



По словам Ухова, именно сфера услуг представляет большой простор для внедрения «серых» схем, теневого найма, ухода от налогов и организации нелегальной миграции.

«Тренд, как видим, налицо – региональные власти начали осознавать угрозы и риски, исходящие от неконтролируемой, хаотической, порой нелегальной миграции. Практика ограничений также способствует другому важному процессу – недопущению демпинга на рынке труда со стороны недобросовестных работодателей, которые через завоз мигрантов зачастую «роняют» зарплаты коренных работников в целом ряде отраслей», – подытожил Ухов.