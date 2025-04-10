Половина россиян мечтает о космическом путешествии

Опрос выявил, что 50% россиян хотят в космос, но готовы платить лишь немногие

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, согласно опросу «Почта банка», 50% россиян выразили желание отправиться в космическое путешествие. Однако треть из них готовы сделать это только при условии бесплатного полета, а 57% зависят от цены предложения. Лишь 10% опрошенных готовы потратить на полет собственные средства.



Большинство участников опроса, 42%, готовы заплатить за путешествие в космос до 100 тыс. рублей. Около 20% респондентов считают приемлемым бюджет до 300 тыс. рублей, а 16% готовы потратить до 500 тыс. рублей. Полет стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей привлекателен для 14% россиян, и только 8% готовы потратить свыше миллиона.

Кроме того, 80% россиян проявляют интерес к истории отечественной космонавтики и готовы посетить космодромы Байконур или Восточный для наблюдения за запуском ракеты. Несмотря на это, только 7% готовы взять кредит для подобной поездки.

Главные трудности профессии космонавта, по мнению опрошенных, включают долгое пребывание в замкнутом пространстве (29%) и перегрузки при запуске (28%). Также 13% указали на сложность, связанную с длительным отсутствием дома и невозможностью гулять, а 9% считают, что трудность представляет необходимость есть и спать в невесомости. О необходимости специальных знаний для работы в космосе заявили 8% респондентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командир корабля «Союз МС-27» Сергей Рыжиков возьмет с собой на Международную космическую станцию покрашенное яйцо, чтобы отметить Пасху в условиях невесомости, и планирует слушать пасхальную службу по аудиотрансляции. Астронавт НАСА Джонни Ким добавил песню российской группы «Комбинация» в плейлист для полета к МКС. Автономные испытания скафандра «Сокол-М», предназначенного для пилотируемого транспортного корабля нового поколения, успешно завершились, сообщил генеральный директор НПП «Звезда» Сергей Поздняков.

