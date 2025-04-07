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Астронавт Ким решил слушать «American Boy» группы «Комбинация» в полете к МКС
Астронавт Джонни Ким выбрал песню «American Boy» группы «Комбинация» для полета к МКС
Джонни Ким добавил песню российской группы «Комбинация» в плейлист для полета к МКС.
Астронавт НАСА Джонни Ким отправляется к Международной космической станции (МКС) с необычным музыкальным сопровождением, передает ТАСС. В его плейлист вошла песня «American Boy» российской группы «Комбинация».
Ким отметил, что не будет перечислять все композиции из плейлиста, но многие из них связаны с космосом, такие как песня Starman Дэвида Боуи. Астронавт также подчеркнул, что среди его любимых русских песен именно «American Boy».
Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-27» намечен на 8 апреля в 8.47 по московскому времени с космодрома Байконур. В состав экипажа, кроме Джонни Кима, входят российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий. Ожидается, что корабль пристыкуется к модулю «Рассвет» на МКС в 12.04 по московскому времени.
Миссия продлится до 9 декабря, в ее рамках планируется провести 50 научных экспериментов, из которых два будут выполнены впервые. Кроме того, Рыжиков и Зубрицкий в октябре выйдут в открытый космос для выполнения двух запланированных задач.
Как писала газета ВЗГЛЯД, грузовой корабль «Прогресс МС-30» изменил орбиту Международной космической станции перед прибытием корабля «Союз МС-27». Сообщалось, что ракету с «Союзом МС-27» установили на стартовой площадке Байконура.