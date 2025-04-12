Депутат Рады Дубинский заявил о тайной подготовке Зеленского к выборам

Tекст: Вера Басилая

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский начал активно готовиться к выборам, несмотря на публичные заявления о невозможности их проведения, передает РИА «Новости».

По словам Дубинского, экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отвечает за интеллектуальную составляющую предвыборной кампании.

Дубинский подчеркнул, что в кампании также участвуют министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который вместе с Кулебой должен разработать избирательную технологию, адаптированную под текущие условия. Он отметил, что политтехнологи Дмитрий Царенко и Виктор Березенко также привлечены к разработке кампании. Дебаты вокруг их идей, включая разделение Украины на три части, могут стать основой предвыборной риторики Зеленского.

На данный момент никакой официальной информации от офиса Зеленского по этому поводу не поступало, однако Дубинский уверен, что его данные подтверждают подготовку к избирательной кампании.

Ранее Дубинский заявил, что Владимир Зеленский утратит актуальность после завершения украинского конфликта, так как его роль заключается в затягивании противостояния.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что на Украине началась подготовка к будущим выборам, однако процесс все еще находится на ранней стадии.

Стефанчук уверен, что законодатели продлят военное положение после 9 мая, что снова отодвинет срок выборов президента на Украине.

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко раскрыл план Зеленского провести выборы и остаться у власти.