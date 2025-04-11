В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
Reuters: Рада может продлить военное положение после 9 мая
Председатель Верховной рады заявил о возможном продлении военного положения
Председатель Верховной рады Стефанчук уверен, что законодатели наверняка продлят военное положение после его истечения 9 мая и тем снова отодвинут срок выборов президента на Украине, передает Reuters.
Украинские законодатели наверняка продлят военное положение до истечения срока его действия 9 мая, передает Reuters со ссылкой на председателя Верховной рады Руслана Стефанчука.
По его словам, парламентарии пойдут по этому пути, даже зная, что это в очередной раз отодвинет дату проведения «свободных и справедливых выборов».
«Украинские законодатели почти наверняка снова продлят срок действия закона о военном положении до того, как он истечет 9 мая», – цитирует его агентство.
Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Зеленский решил перехитрить Россию и США с выборами на Украине, а экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко раскрыл план Зеленского провести выборы и остаться у власти.