Tекст: Вера Басилая

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая в эфире Youtube-канала экс-депутата Верховной рады Игоря Лапина, сделал заявление о том, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак был специально назначен в переговорную группу с американцами для подписания соглашения о фактической капитуляции Киева, пишет «Московский комсомолец».

Луценко отметил, что Ермака назначили руководителем переговоров после провала визита Владимира Зеленского в Вашингтон. По словам Луценко, на Ермака есть компромат как у американцев, так и у россиян, и он может подписать любые документы.

Экс-генпрокурор также сообщил, что на Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) оказывается давление, чтобы его партия не мешала Верховной раде поддержать предполагаемое соглашение, известное как «Стамбул-2». Луценко добавил, что Зеленский якобы планирует сначала получить подпись Ермака, а затем вынести документ на голосование в парламент.

По мнению Луценко, после принятия документа Зеленский намерен устроить «триумфальное выступление» перед народом и объявить выборы, на которых, как он полагает, будет единственным кандидатом.

Ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о международных планах завершения конфликта на Украине к концу мая, после чего в стране начнется перезагрузка власти.

Депутат Владимир Арьев заявил, что кресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля было вынесено из здания Верховной рады.

Сообщалось, что киевский режим начал подготовку к выборам главы государства, которые могут пройти в августе, если рейтинги власти будут высоки.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявлял, что руководство Украины согласилось на их проведение.

Президент России Владимир Путин ранее предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.