Тимошенко спрогнозировала сроки перезагрузки власти на Украине

Подоляка сообщил о скоплении машин с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом

Подоляка сообщил о машинах с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом

Tекст: Алексей Дегтярев

Вокруг криворожского ресторана «Магеллан» за несколько часов до удара российской ракеты собралось 15 автомобилей высокой проходимости с охраной, сообщил блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

В ресторане, по словам Подоляки, проходило совещание командования украинской армии и иностранных наемников. Из-под завалов извлекли тела свыше 40 военных, припаркованные же рядом автомобили были уничтожены.

Блогер уточнил, что удар, по предварительным данным, наносился комплексом «Искандер-М». Подоляка добавил, что украинские источники разносят информацию о том, что удар якобы наносился ракетой с кассетной боевой частью, что привело к многочисленным жертвам гражданских. Они обвиняют Россию в нарушении «правил ведения войны».

«Между тем, видео, которое приводится очевидцами, не подтверждает данной версии. Виден столб дыма и пыли, который обычно появляется во время удара именно осколочно-фугасной БЧ, а не кассетной», – подчеркнул блогер.

В случае, если бы это был кассетный снаряд, то фонтана взрыва не последовало бы, а были бы многочисленные хлопки в небе от раскрытия суббоеприпасов, указал Подоляка.

В то же время он сообщил, что в результате удара по месту скопления украинских военных есть жертвы среди мирных граждан.

Напомним, в субботу российское Минобороны сообщало, что ВС России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога. Министерство указывало, что удар наносился ракетой в фугасном снаряжении.

По этой информации, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, было уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.