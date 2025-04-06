Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.0 комментариев
Тимошенко спрогнозировала сроки перезагрузки власти на Украине
Тимошенко: Конфликт на Украине завершится до конца мая
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о международных планах завершения конфликта на Украине к концу мая, назвав такой прогноз крайне оптимистичным.
Тимошенко отметила на женском фестивале, прошедшем 6 апреля, что «международные планы» предусматривают окончание конфликта к концу следующего месяца, передает «Комсомольская правда».
В своей речи Тимошенко подчеркнула важность международных планов, которые направлены на урегулирование ситуации и окончание боевых действий. Она выразила мнение, что эти планы могут быть реализованы в обозримом будущем, и отметила, что считает такой прогноз крайне оптимистичным.
Ранее Тимошенко прогнозировала завершение конфликта на Украине по «корейскому сценарию».
В конце марта Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обновленный прогноз, в котором предполагается, что конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года.