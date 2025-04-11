Председатель Верховной рады Стефанчук заявил о начале подготовки к выборам

Tекст: Вера Басилая

На Украине началась подготовка к будущим выборам, которая пока находится на ранней стадии, сообщает Reuters со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

Согласно данным агентства, после завершения конфликта Украина должна будет принять новый закон, который определит сроки и правила голосования. Руслан Стефанчук отметил, что чиновники и эксперты уже начали рассматривать этот вопрос. Однако пока работа над проектом конкретного закона не ведется. Также еще не принято решение о последовательности организации местных, парламентских и президентских выборов, и их одновременное проведение спикер считает нереалистичным.

Издание «Страна.ua» ранее писало о начавшейся подготовке к выборам в офисе Владимира Зеленского. Ключевую роль в этом процессе играет глава Минцифры Украины Михаил Федоров. Один из вариантов проведения выборов предполагает использование государственного приложения «Дия». Также поступали сообщения о возможной корректировке результатов выборов с его помощью.

Журнал The Economist в конце марта, ссылаясь на источники в Киеве, предположил, что в случае полного прекращения огня в апреле выборы президента Украины могут состояться в начале июля. Это связано с желанием Владимира Зеленского избежать конкуренции.

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук уверен, что законодатели наверняка продлят военное положение после его истечения 9 мая, что снова отодвинет срок выборов президента на Украине.

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко раскрыл план Зеленского провести выборы и остаться у власти.

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о международных планах завершения конфликта на Украине к концу мая, после чего в стране начнется перезагрузка власти.

Сообщалось, что киевский режим начал подготовку к выборам главы государства, которые могут пройти в августе, если рейтинги власти будут высоки.