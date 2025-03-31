Путин объяснил назначение Баканова в Роскосмос предыдущими успехами

Путин объяснил выбор Баканова гендиректором Роскосмоса его успехами

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин объяснил свое решение назначить Дмитрия Баканова на должность генерального директора Роскосмоса успешной работой последнего на предыдущих постах, особенно в спутниковой компании «Гонец». На встрече с новым главой Роскосмоса Путин отметил, что несмотря на то, что Баканов родился в Ленинске, на Байконуре, его назначение связано не с этим, а с профессиональными заслугами, передает ТАСС.

Во время беседы Баканов рассказал, что его семья была связана с космической отраслью. Он родился в семье инженера на Байконуре, где его отец работал после окончания академии имени А.Ф. Можайского. Несмотря на это, Путин уточнил, что основной причиной назначения были достижения Баканова в компании «Гонец».

Баканов также на встрече с президентом обозначил свои планы на посту главы Роскосмоса, включая коммерциализацию космической отрасли и привлечение частных инвесторов. Он подчеркнул, что будет работать над заново настроенным национальным проектом, в который войдут программы по развитию орбитальной группировки, научного космоса и ядерной космической программы.

Напомним, Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса и назначил Дмитрия Баканова новым руководителем корпорации.

Баканову, который назначен на должность главы Роскосмоса, предстоит дать ответ на множество вызовов, среди которых новые ракеты-носители, эффективная сборка спутников и наращивание космической группировки.