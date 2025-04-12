Россиянин рассказал, за что их группу арестовали в Тунисе

Россиян задержали в Тунисе из-за использования картонки вместо занавески

Tекст: Вера Басилая

Российский турист, недавно освобожденный из тюрьмы в Тунисе, рассказал, что его и других членов группы задержали за картонку на окне вместо занавески. Он подчеркнул, что они не нарушали никаких законов, однако местные жители сочли ситуацию опасной и обратились в полицию, что стало основанием для их ареста, передает РИА «Новости».

По словам россиянина, они прибегли к использованию картонки вместо занавески, чтобы избежать покупки новой. В результате обращения в полицию туристов задержали и отправили в тюрьму, откуда они были освобождены позже без предъявления обвинений.

Ранее судья управления по борьбе с терроризмом в Тунисе принял решение об освобождении 11 россиян, задержанных в приграничной зоне в районе Хайдра без предъявления обвинений.

Сообщалось, что 11 апреля из Туниса в Москву вылетят 11 граждан России, задержанных в ноябре 2024 года и недавно освобожденных из-под стражи.

В субботу в Москве встретили первую и вторую группу российских граждан, освобожденных в Тунисе.

Россиянин, освобожденный из тунисской тюрьмы, рассказал, что в заключении их содержали как «особо опасных преступников», без права общения, места для сна, и в холоде.