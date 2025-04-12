Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.17 комментариев
Россиянин рассказал, за что их группу арестовали в Тунисе
Россиян задержали в Тунисе из-за использования картонки вместо занавески
Российский турист рассказал, что его и других членов группы арестовали в Тунисе за замену занавески на картонку на окне, местные власти посчитали этот факт нарушением.
Российский турист, недавно освобожденный из тюрьмы в Тунисе, рассказал, что его и других членов группы задержали за картонку на окне вместо занавески. Он подчеркнул, что они не нарушали никаких законов, однако местные жители сочли ситуацию опасной и обратились в полицию, что стало основанием для их ареста, передает РИА «Новости».
По словам россиянина, они прибегли к использованию картонки вместо занавески, чтобы избежать покупки новой. В результате обращения в полицию туристов задержали и отправили в тюрьму, откуда они были освобождены позже без предъявления обвинений.
Ранее судья управления по борьбе с терроризмом в Тунисе принял решение об освобождении 11 россиян, задержанных в приграничной зоне в районе Хайдра без предъявления обвинений.
Сообщалось, что 11 апреля из Туниса в Москву вылетят 11 граждан России, задержанных в ноябре 2024 года и недавно освобожденных из-под стражи.
В субботу в Москве встретили первую и вторую группу российских граждан, освобожденных в Тунисе.
Россиянин, освобожденный из тунисской тюрьмы, рассказал, что в заключении их содержали как «особо опасных преступников», без права общения, места для сна, и в холоде.