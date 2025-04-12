Российские туристы в Тунисе содержались в тюрьмах как «особо опасные преступники»

Tекст: Вера Басилая

Россиянин, недавно освобожденный из тунисской тюрьмы, рассказал РИА «Новости», что их содержали как «особо опасных преступников». При входе в камеру охранник объявлял о статусе, и им запрещали общаться с другими заключенными. Условия были крайне тяжелыми: в камерах было холодно и не давали места для сна.

Освобожденная женщина из их группы проболела два месяца в тюрьме, но не имела доступа к лекарствам или врачам. В первой тюрьме, где она находилась, в камере для 14 человек содержалось около 100 заключенных. Ей не предоставляли теплую одежду, что усугубляло ее состояние.

Заключенные россияне не могли общаться с родственниками, а из написанных писем консулу дошло лишь одно. Еда была слишком острая, а коек в камерах не хватало, что вынуждало спать на полу. Соседи по камерам боялись подходить к россиянам из-за запрета общаться.

Российские дипломаты в Тунисе долгое время не имели информации о задержанных. Им не сообщали фамилии россиян и названия тюрем, где они содержатся. Уточнение всех данных заняло около двух месяцев, и судья критиковал дипломатов за отсутствие интереса к своим гражданам.

Ранее судья управления по борьбе с терроризмом в Тунисе принял решение об освобождении 11 россиян, задержанных в приграничной зоне в районе Хайдра без предъявления обвинений.

Сообщалось, что 11 апреля из Туниса в Москву вылетят 11 граждан России, задержанных в ноябре 2024 года и недавно освобожденных из-под стражи.

В субботу в Москве встретили первую и вторую группу российских граждан, освобожденных в Тунисе.

