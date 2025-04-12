Вторая группа освобожденных в Тунисе россиян прилетела в Домодедово

Tекст: Мария Иванова

Вторая группа из трех российских граждан, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года, прибыла в московский аэропорт Домодедово, передает РИА «Новости». Ранее группа была освобождена судом после расследования, подтвердившего их непричастность к терроризму.

В пятницу посольство подтвердило освобождение россиян. В дипмиссии сообщили, что освобожденные граждане покинули Тунис в пятницу. Первая группа уже прибыла в аэропорт Шереметьево.

Тунисская радиостанция Mosaique FM ранее сообщила, что судья управления по борьбе с терроризмом в Тунисе принял решение об освобождении 11 россиян. Они были задержаны в приграничной зоне в районе Хайдра. Обвинения им не предъявили, и после расследования суд постановил об их освобождении.

Накануне сообщалось, что из Туниса в Москву двумя рейсами 11 апреля вылетят 11 граждан России, задержанных в ноябре 2024 года и недавно освобожденных из-под стражи.