В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
Посольство сообщило о вылете домой освобожденных из тюрьмы Туниса россиян
Из Туниса в Москву двумя рейсами 11 апреля вылетят 11 граждан России, задержанных в ноябре 2024 года и недавно освобожденных из-под стражи, сообщили в российском посольстве.
Согласно информации посольства России в Тунисе, 11 россиян, задержанных в ноябре прошлого года, находятся в международном аэропорту и готовятся к вылету в течение дня. Билеты на два рейса уже приобретены, передает ТАСС.
В диппредставительстве подтвердили факт освобождения россиян и добавили, что они получили всю необходимую помощь для возвращения на родину.
Дипмиссия подчеркнула, что все освобожденные находятся в безопасности и ожидают начала полета.
В ночь на пятницу следственный судья в Тунисе принял решение освободить 11 россиян, задержанных по подозрению в причастности к терроризму, после снятия с них всех обвинений.
Напомним, группа из 11 россиян в ноябре перестала выходить на связь после поездки в поселение Хайдра для посещения памятников Римской империи.
Позднее стало известно, что правоохранительные органы задержали туристов и удерживают их в тюрьме Морнагия, известной своими плохими условиями.