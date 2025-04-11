Посольство сообщило о вылете домой освобожденных из тюрьмы Туниса россиян

Tекст: Александра Юдина

Согласно информации посольства России в Тунисе, 11 россиян, задержанных в ноябре прошлого года, находятся в международном аэропорту и готовятся к вылету в течение дня. Билеты на два рейса уже приобретены, передает ТАСС.

В диппредставительстве подтвердили факт освобождения россиян и добавили, что они получили всю необходимую помощь для возвращения на родину.

Дипмиссия подчеркнула, что все освобожденные находятся в безопасности и ожидают начала полета.

В ночь на пятницу следственный судья в Тунисе принял решение освободить 11 россиян, задержанных по подозрению в причастности к терроризму, после снятия с них всех обвинений.

Напомним, группа из 11 россиян в ноябре перестала выходить на связь после поездки в поселение Хайдра для посещения памятников Римской империи.

Позднее стало известно, что правоохранительные органы задержали туристов и удерживают их в тюрьме Морнагия, известной своими плохими условиями.