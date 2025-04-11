Следственный судья в Тунисе освободил 11 россиян

С россиян в Тунисе сняли подозрения в терроризме и освободили

Tекст: Денис Тельманов

Адвокат Олфа Хаджри сообщила корреспонденту ТАСС, что 11 граждан России, задержанных в середине ноября 2024 года в Тунисе, были официально освобождены. Решение об освобождении было принято следственным судьей после снятия подозрений в причастности к терроризму.



Тунисская газета UniversNews ранее сообщила, что обвинения с россиян были сняты 10 апреля, и дело передано в суд первой инстанции провинции Кассерин. С россиян сняты все подозрения, и они освобождены. Посольство России в Тунисе пока не комментирует эту информацию.

Задержание россиян произошло в середине ноября 2024 года в провинции Кассерин, куда они отправились с исследовательско-краеведческими целями. При их задержании тунисские правоохранительные органы обнаружили профессиональную видеосъемочную технику, что вызвало подозрения. Район, куда отправились россияне, особо контролируется из-за стратегических объектов и угрозы терроризма, что и стало основанием для их задержания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года стало известно, что в Тунисе 11 задержанных российских туристов находятся в тюрьме Mornaguia, известной нарушениями прав человека, сообщила невеста одного из задержанных.

Доступ родственников к россиянам, задержанным в Тунисе несколько месяцев назад, оказался осложнен, из-за отпуска чиновника, отвечающего за разрешения на посещения.

Задержанным в Тунисе россиянам до сих пор не предъявили обвинительного заключения, хотя власти упомянули о «неподобающем оборудовании», сообщил родственник задержанного россиянина.