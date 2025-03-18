Доступ к задержанным в Тунисе россиянам затруднился

Родственники 11 задержанных в Тунисе россиян сообщили об отсутствии связи с ними

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», родственники 11 россиян, задержанных в Тунисе, сообщили о значительных трудностях в доступе к заключенным. Это связано с тем, что чиновник, выдававший разрешения на посещение, ушел в отпуск по состоянию здоровья. В результате родственники не могут получать информацию о состоянии задержанных, а условия их содержания осложнились из-за начавшегося Рамадана.

Ранее посольство России в Тунисе сообщало, что задержанные находятся в разных тюрьмах страны. По информации посольства, россияне не жаловались на условия содержания и им предоставлены адвокат и переводчик.

Напомним, задержание произошло в ноябре, когда российские туристы отправились в поселение Хайдра для посещения античных памятников. Причина задержания официально не объявлена, однако посольство заявило о подозрениях в причастности к терроризму без предъявления обвинений.

Родственники обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об освобождении задержанных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российских туристов, задержанных в Тунисе по неизвестным причинам, распределили по тюрьмам Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли. Российские граждане, задержанные в Тунисе в прошлом году, все еще находятся в пенитенциарных учреждениях без предъявления конкретных обвинений, сообщило посольство России.