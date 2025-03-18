Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.9 комментариев
Доступ к задержанным в Тунисе россиянам затруднился
Родственники 11 задержанных в Тунисе россиян сообщили об отсутствии связи с ними
Доступ родственников к россиянам, задержанным в Тунисе несколько месяцев назад, оказался осложнен, из-за отпуска чиновника, отвечающего за разрешения на посещения.
Как передает РИА «Новости», родственники 11 россиян, задержанных в Тунисе, сообщили о значительных трудностях в доступе к заключенным. Это связано с тем, что чиновник, выдававший разрешения на посещение, ушел в отпуск по состоянию здоровья. В результате родственники не могут получать информацию о состоянии задержанных, а условия их содержания осложнились из-за начавшегося Рамадана.
Ранее посольство России в Тунисе сообщало, что задержанные находятся в разных тюрьмах страны. По информации посольства, россияне не жаловались на условия содержания и им предоставлены адвокат и переводчик.
Напомним, задержание произошло в ноябре, когда российские туристы отправились в поселение Хайдра для посещения античных памятников. Причина задержания официально не объявлена, однако посольство заявило о подозрениях в причастности к терроризму без предъявления обвинений.
Родственники обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об освобождении задержанных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российских туристов, задержанных в Тунисе по неизвестным причинам, распределили по тюрьмам Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли. Российские граждане, задержанные в Тунисе в прошлом году, все еще находятся в пенитенциарных учреждениях без предъявления конкретных обвинений, сообщило посольство России.