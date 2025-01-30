В посольстве рассказали о судьбе задержанных в Тунисе россиян

Посольство заявило, что российским гражданам в Тунисе не предъявили обвинения

Tекст: Вера Басилая

Посольство России в Тунисе отметило, конкретные обвинения группе из 11 задержанных в ноябре прошлого года российских граждан в Тунисе так и не были предъявлены, говорить о назначении даты судебного заседания пока преждевременно, так как много времени уходит на обработку и перевод поступивших материалов на арабский язык, передает ТАСС.

Как сообщило посольство, «все задержанные неоднократно допрашивались следователем, однако конкретные обвинения пока не предъявлены». В данный момент россияне содержатся в пяти различных пенитенциарных учреждениях. Посольство подчеркнуло, что их самочувствие удовлетворительное, и каких-либо жалоб на условия содержания не поступало.

Среди выявленных на момент задержания обстоятельств – обнаружение «оборудования, не соответствующего заявленным туристическим целям». По словам дипмиссии, основанием для задержания остаются подозрения в причастности к террористической деятельности, хотя не исключается возможность переквалификации дела.

Родственники задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об освобождении россиян, и была опубликована соответствующая петиция. В декабре и январе были отправлены обращения через Высший комитет по правам человека и основным свободам.

Ранее сообщалось, что российских туристов, задержанных в Тунисе по неизвестным причинам, распределили по тюрьмам Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли.

Напомним, группа из 11 россиян в ноябре перестала выходить на связь, отправившись в поселение Хайдра для посещения памятников Римской империи.

Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали туристов и держат их в тюрьме Морнагия, известной своими плохими условиями.

В конце декабря российское посольство в Тунисе отметило, что следственные действия в отношении задержанных в стране граждан России продолжаются, однако обвинения им так и не были предъявлены.