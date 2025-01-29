Задержанных в Тунисе россиян распределили по разным тюрьмам

Задержанные в Тунисе россияне оказались в тюрьмах Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли

Tекст: Максим Попов

По словам брата одного из задержанных, изначально всех россиян должны были содержать в тюрьме Морнагия, однако их распределили по разным учреждениям из-за нехватки мест или по другим причинам. Сейчас они находятся в тюрьмах Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли, передает РИА «Новости».

Собеседник агентства отметил, что с ноября прошлого года его брата несколько раз перевозили из одной тюрьмы в другую. Сейчас он находится в городе Бурдж аль-Амери. Как у него там все устроено и что будет завтра, неизвестно, сказал он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, группа из 11 россиян отправилась в поселение Хайдра для посещения памятников Римской империи, но перестала выходить на связь в ноябре. Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали туристов и держат их в тюрьме Морнагия, известной своими плохими условиями. Директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что задержанные россияне путешествовали самостоятельно, не пользуясь услугами туроператоров. В конце декабря российское посольство в Тунисе отметило, что следственные действия в отношении задержанных в стране граждан России продолжаются, однако обвинения им так и не были предъявлены.