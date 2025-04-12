Пятеро из 11 задержанных в Тунисе россиян прибыли в Москву после освобождения

Tекст: Мария Иванова

Почти половина из 11 россиян, задержанных в Тунисе, прибыли в московский аэропорт Шереметьево, сообщает РИА «Новости»>. Самолет с освобожденными россиянами прилетел из Стамбула. Несмотря на возвращение в несезонной одежде, их настроение остается приподнятым. Некоторым из них пришлось покинуть Тунис в шлепках или галошах.

Освобождение россиян было подтверждено посольством России в Тунисе. Представители дипмиссии ранее сообщали, что все задержанные находились в разных тюрьмах по всей стране. Среди мест содержания были упомянуты тюрьмы Морнагия, Белли, Бордж Аль-Амри, Удне и женская тюрьма Манубы. Сотрудники консульского отдела посетили всех россиян.

Инцидент начался в ноябре 2024 года, когда туристы отправились в поселение Хайдра, чтобы посетить античные памятники. Они перестали выходить на связь, и стало известно, что их задержали местные власти. Обвинения россиянам так и не были предъявлены. Родственники и близкие задержанных активно обращались к президенту Туниса, а также инициировали петицию на сайте Change.org, добиваясь их освобождения.

Накануне сообщалось, что из Туниса в Москву двумя рейсами 11 апреля вылетят 11 граждан России, задержанных в ноябре 2024 года и недавно освобожденных из-под стражи.

Ранее следственный судья в Тунисе принял решение освободить 11 россиян, задержанных по подозрению в причастности к терроризму, после снятия с них всех обвинений.