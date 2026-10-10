Руанда подтвердила участие своего президента в саммите Россия – Африка в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Участие лидера Руанды в третьем саммите Россия – Африка в Москве запланировано на конец октября, передает ТАСС со ссылкой на посла республики в РФ Джозефа Нзабамвиту.

«Мы планируем учредить комиссию по вопросам социально-экономического и политического сотрудничества; соответствующее соглашение должно быть подписано в ходе третьего саммита Россия – Африка, в котором наш президент примет участие 28–29 октября», – рассказал Нзабамвита по итогам IX Международного форума «Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития».

Дипломат добавил, что участие делегации в экономическом форуме на Северном Кавказе должно перевести двустороннее сотрудничество с федерального уровня на региональный. По его словам, республика заинтересована в налаживании прочных связей с представителями этих территорий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Министерство иностранных дел России сообщило о приезде трех африканских лидеров на саммит в Москву.

В прошлом месяце глава ведомства Сергей Лавров рассказал о попытках президента Франции отговорить африканских политиков от поездки в Россию.

Ранее президент Владимир Путин лично пригласил египетского лидера на саммит Россия – Африка.