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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    17 комментариев
    10 октября 2026, 16:53 • Новости дня

    Руанда подтвердила участие своего президента в саммите Россия – Африка

    Руанда подтвердила участие своего президента в саммите Россия – Африка в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол Руанды в России Джозеф Нзабамвита заявил, что президент республики примет участие в третьем саммите Россия – Африка в Москве.

    Участие лидера Руанды в третьем саммите Россия – Африка в Москве запланировано на конец октября, передает ТАСС со ссылкой на посла республики в РФ Джозефа Нзабамвиту.

    «Мы планируем учредить комиссию по вопросам социально-экономического и политического сотрудничества; соответствующее соглашение должно быть подписано в ходе третьего саммита Россия – Африка, в котором наш президент примет участие 28–29 октября», – рассказал Нзабамвита по итогам IX Международного форума «Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития».

    Дипломат добавил, что участие делегации в экономическом форуме на Северном Кавказе должно перевести двустороннее сотрудничество с федерального уровня на региональный. По его словам, республика заинтересована в налаживании прочных связей с представителями этих территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Министерство иностранных дел России сообщило о приезде трех африканских лидеров на саммит в Москву.

    В прошлом месяце глава ведомства Сергей Лавров рассказал о попытках президента Франции отговорить африканских политиков от поездки в Россию.

    Ранее президент Владимир Путин лично пригласил египетского лидера на саммит Россия – Африка.

    10 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный арбитражный суд признал незаконным одностороннее расторжение финской компанией Fennovoima контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1».

    «Очередной победой «Росатома» закончилась многолетняя судебная тяжба между российской госкорпорацией и финской компанией Fennovoima. Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение контракта финской стороной на сооружение атомной электростанции, строительство которой вел «Росатом», – говорится в сообщении госкорпорации, которое приводит ТАСС.

    Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация не намерена останавливаться и будет и дальше доказывать в судах свою правоту. По его словам, это уже второе решение европейских органов в пользу российской стороны: четыре года назад международная группа экспертов также сочла отказ Финляндии от проекта необоснованным.

    «В то же время хочу добавить, что если бы мы не судились, а продолжили совместно реализовывать проект, то Финляндия получила бы новейшую АЭС, а вместе с ней недорогое и зеленое электричество», – подчеркнул Лихачев.

    В пресс-службе Росатома добавили, что разбирательство по регламенту ICC зафиксировало успешное продвижение проекта на момент расторжения. Госкорпорация инициировала дополнительные споры для защиты своих интересов, а окончательная сумма взыскания будет определена по итогам всех процессов.

    Контракт на строительство энергоблока мощностью 1200 МВт был заключен в 2013 году, но в мае 2022-го Fennovoima расторгла его, сославшись на задержки и политическую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в суде Финляндии. Летом суд Финляндии отменил пожизненный приговор россиянину Тордену.

    Ранее финский суд возобновил процесс по делу порвавшего подводный кабель танкера Eagle S.

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    9 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории

    Звинчук рассказал о досмотре без протокола при задержании в Черногории

    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал подробности своего задержания в Черногории, отметив, что местная полиция проводила досмотр без протоколов и интересовалась вербовкой иностранцев для участия в спецоперации.

    Звинчук и его команда были задержаны в Черногории в пятницу утром после того, как попросили разрешения на съемку в монастыре. По словам основателя Telegram-канала, полиция досматривала их без составления протоколов, изъяв вещи и технику, передает ТАСС.

    Кроме того, черногорские полицейские спрашивали Звинчука, не является ли целью его визита в страну вербовка иностранцев для участия в спецоперации на Украине.

    В настоящее время Звинчук и его супруга Валерия находятся на пути домой. Он подчеркнул, что благодаря усилиям российского посольства с ними все хорошо, и выразил благодарность официальному представителю МИД Марии Захаровой и дипломатам за помощь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил об освобождении задержанных в Черногории россиян из команды «Рыбаря».

    Черногория решила выдворить Звинчука из страны.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Разведывательные воздушные шары с Украины сбили над Ярославской областью

    Над Ярославской областью сбили разведывательные шары с Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины, сбили над Ярославской областью.

    Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности региона, передает ТАСС. «Над территорией региона были сбиты разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины. <…> Работа по уничтожению таких объектов продолжается», – говорится в сообщении.

    Жителей области просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Рязани была объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара.

    Тогда же в Польше сообщили о появлении «воздушного шара» неизвестного происхождения.

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    10 октября 2026, 13:36 • Новости дня
    Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»
    Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию и продажу продукции ряда производителей вин, коньяков и безалкогольных напитков из Грузии.

    Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию и продажу товаров ряда производителей вин, коньяков и безалкогольных напитков из Грузии. Ограничения коснулись вин компаний АО «Телиани Вели», АО «Тбилвино» и ООО «Вайнмен», коньяка производства ООО «Братья Асканели» и пива от АО «Грузинская пивная компания», пишет РБК, ссылаясь на документ ведомства.

    Кроме того, под запрет попали минеральная вода «Набеглави» компании «Хелси вотер» и любая Coca-Cola, произведенная в Грузии.

    Временная санитарная мера принята на основании решения Совета Евразийской экономической комиссии. Причиной стало несоответствие товаров требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям и нормам безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Россия закупила грузинского вина в десять раз больше Украины.

    В мае Роспотребнадзор приостановил продажу некачественного алкоголя из Армении. В том же месяце Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

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    9 октября 2026, 17:30 • Новости дня
    «Газпром» создал рекордный запас газа в подземных хранилищах России

    «Газпром» создал рекордный запас газа в 73,296 млрд кубометров в ПХГ России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «Газпром» сформировал рекордный для российской газовой отрасли запас газа к предстоящей зиме, он создан в подземных хранилищах страны, сообщили в компании.

    «Газпром» создал рекордный запас газа в подземных хранилищах России. Объем оперативного резерва достиг 73,296 млрд кубометров, сообщает компания.

    Таким образом, «Газпром» полностью выполнил установленный план по заполнению ПХГ. Достаточные запасы названы одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона зимнего пикового спроса. Отмечается, что при резких похолоданиях «Газпром» сможет оперативно увеличивать подачу газа потребителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны.

    Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о рекордных запасах газа в хранилищах России.

    Летом «Газпром» заявил об антирекордных запасах газа в Европе.

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    9 октября 2026, 22:28 • Новости дня
    Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США

    Дмитриев заявил о пользе для мира от сотрудничества России и США в энергетике

    Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудничество между Россией и США в сфере энергетики и экономики будет продолжено и принесет пользу мировым рынкам, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Российско-американское сотрудничество в области энергетики и экономики продолжится и принесет пользу мировым рынкам и миру в целом», – цитирует Дмитриева ТАСС.

    В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о поставках Россией до 4,8 млн тонн дизельного топлива на мировой рынок, включая американский сегмент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Президент США  сообщил о договоренности с президентом Владимиром Путиным о поставках топлива.

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    9 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Обворовывавшую пассажиров в Екатеринбурге этническую банду задержали в Перми

    В Перми задержали 11 членов этнической ОПГ за кражи в транспорте Екатеринбурга

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы задержали в Перми 11 участников этнической организованной преступной группы, которые занимались хищениями имущества у пассажиров общественного транспорта в Екатеринбурге.

    Группа состояла из шести мужчин и пяти женщин, сообщает СУ СК по Свердловской области. По версии следствия, только 6 октября злоумышленники совершили порядка 13 хищений. Аналогичные преступления в общественном транспорте они совершали и в 2025 году.

    Разоблачение банды началось после расследования уголовных дел о грубом нарушении общественного порядка с применением насилия. Речь идет об инцидентах 6 октября в трамвае на улице 8 Марта и на остановке на улице Свердлова в Екатеринбурге, где банда совершала хулиганские действия в отношении пассажиров и сотрудников транспортного предприятия.

    Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении всех подозреваемых под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правоохранительные органы раскрыли этническую преступную группу на Урале и в Дагестане.

    Ранее суд Екатеринбурга продлил арест двум членам другой банды. Летом 2025 года задержанных в городе злоумышленников заподозрили в гибели 44 человек.

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    9 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Отменено возбуждение уголовного дела против следователя по делу Лерчек

    Прокуратура отменила возбуждение уголовного дела на следователя по делу Лерчек

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя Никиты Тулупова, занимавшегося делом блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).

    Следователю инкриминировалось превышение должностных полномочий из-за якобы не приобщенных данных о ювелирных изделиях, изъятых в ходе предварительного расследования, пишет ТАСС.

    По словам собеседника в правоохранительных органах, следствие отозвало из Басманного суда Москвы ходатайство об избрании домашнего ареста из-за отсутствия предмета меры пресечения.

    Отмечается, что по материалам доследственной проверки все следователи из дела блогера прошли полиграф, который установил их непричастность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы завели дело на следователя из-за пропажи украшений блогера. Следствие запросило для него домашний арест.

    Суд отказался арестовать следователя.

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    9 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Проект об увеличении возраста службы женщин-военных внесли в Госдуму

    Правительство предложило повысить возраст военной службы женщин до 50 лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабмин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий увеличить до 50 лет предельный возраст пребывания женщин на военной службе.

    Изменения планируется внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас предельный возраст пребывания на военной службе для женщин составляет 45 лет, передает ТАСС.

    Кроме того, в настоящее время женщины-офицеры пребывают в запасе до 50 лет, а женщины с другими воинскими званиями – до 45 лет. Законопроект предполагает увеличение предельного возраста пребывания в запасе до 55 и 50 лет соответственно.

    В пояснительной записке отмечается, что действующие ограничения не всегда позволяют выслужить необходимые сроки для получения пенсии и других мер поддержки. Авторы проекта также указывают, что в условиях проведения спецоперации на Украине значительную часть личного состава медицинских подразделений составляют женщины.

    В случае принятия Госдумой и подписания президентом закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Госдума расширила возможности службы по контракту для судимых граждан.

    В мае нижняя палата парламента одобрила запрет на депортацию служащих в ВС России иностранцев.

    В прошлом году депутаты подготовили законопроект о защите ветеранов СВО от сокращений.

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    9 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Экипаж севшего на мель у Калининграда судна не стал запрашивать помощь

    МЧС: Экипаж севшего на мель под Калининградом судна не просил о помощи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники МЧС не выявили повреждений у грузового судна, которое село на мель в районе поселка Янтарный Калининградской области, а его экипаж не обращался к спасателям, сообщили в региональном управлении МЧС.

    Сотрудник оперативной группы управления МЧС по Калининградской области осмотрел севшее на мель возле поселка Янтарный грузовое судно и не обнаружил повреждений или угроз для окружающей среды.

    «Наш человек туда приехал, убедился, что угроз и повреждений нет», – заявили ТАСС в пресс-службе регионального ведомства.

    Представитель экстренных служб также отметил, что экипаж судна не направлял просьб о помощи. Сейчас спасатели ожидают поступления дополнительной информации от оператора Морского спасательного координационного центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу грузовое судно село на мель в Калининградской области из-за шторма.

    В июле швейцарское судно с туристами село на мель на Дунае в Румынии.

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    9 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Глава Крыма рекомендовал объявить выговоры мэру Симферополя и главе минтранса

    Аксенов поручил вынести выговоры мэру Симферополя и министру транспорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал объявить выговоры руководителям Симферополя и Симферопольского района, а также министру транспорта республики из-за плохой работы с жалобами местных жителей.

    Руководитель региона раскритиковал муниципальных чиновников за халатное отношение к обязанностям и нежелание помогать гражданам, передает РИА «Новости». «На основании жалоб жителей рекомендую депутатам Симферопольского городского совета и Симферопольского райсовета объявить выговоры главам администраций Михаилу Сергеевичу Афанасьеву и Вячеславу Юрьевичу Вайсбейну соответственно», – отметил глава Крыма.

    Кроме того, Аксенов посоветовал объявить выговор министру транспорта Крыма Арсению Козловскому. Причиной стало слабое взаимодействие профильного ведомства с населением по вопросам нарушений в расписании движения общественного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Крыму возобновили публичные ежемесячные заседания правительства.

    Весной в Литве местного чиновника решили отправить работать на Украину из-за вопроса о статусе полуострова.

    В прошлом году бывшего госслужащего в Крыму осудили за хищение правительственных грантов.

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    9 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву

    Собянин: Силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны отразили атаку 15 беспилотных летательных аппаратов.

    Силы ПВО Минобороны отразили атаку 15 БПЛА на подлете к столице, сообщил Собянин в Max. По его словам, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Других подробностей градоначальник не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО уничтожили 29 летевших на Москву беспилотников.

    Ранее российские военные сбили 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА.

    В понедельник Собянин сообщил, что с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы летело почти 10 тыс. дронов.

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    9 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге арестовали в Петербурге

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Дзержинский районный суд Петербурга отправил под арест Дмитрия Яковлева, подозреваемого в попытке устроить взрыв на железнодорожной станции по заданию запрещенной террористической организации «Легион Свобода России».

    Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Яковлева до 7 декабря 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

    По версии следствия, Яковлев не позднее 5 мая 2025 года вступил в контакт с представителем террористической организации. В октябре 2026 года он провел разведку на станции «Георгиевская», а 4 октября получил инструкции по подрыву релейного шкафа.

    Далее Яковлеву сообщили о месте расположения тайника с самодельным взрывным устройством. Он направился к нему 8 октября для совершения взрыва, но был задержан в районе поселка Жары Тосненского района Ленинградской области сотрудниками пограничного управления ФСБ России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу суд в Чувашии приговорил к 13,5 года колонии мужчину, поджегшего трансформаторную подстанцию.

    В тот же день военный суд назначил сроки от 11 до 26 лет лишения свободы группе поджигателей российской авиатехники.

    В понедельник житель Кубани получил 12 лет колонии за совершение трех диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

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    9 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Правительство сократило квоту на временное проживание иностранцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Кабинет министров установил размер квоты на выдачу разрешений на временное проживание в России иностранным гражданам и лицам без гражданства в 2027 году на уровне 3010.

    Согласно правительственному документу, квота на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России с распределением по регионам в 2027 году снизится. Показатель уменьшился с 3802 до 3010 разрешений по сравнению с 2026 годом, передает ТАСС.

    Кроме того, кабмин принял решение сократить размер резерва квоты. Он снижен с 1140 до 900 разрешений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин отметил заинтересованность стран в подготовке мигрантов к жизни в России.

    Весной Афганистан заявил о планах направить в Россию трудовых мигрантов.

    В марте МВД сообщило о выдворении мигрантов из ДНР за пределы страны.

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    9 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Совет фонда «Защитники Отечества» обсудил новые меры поддержки ветеранов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра обороны Анна Цивилева и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли участие в выездном заседании попечительского совета государственного фонда «Защитники Отечества», посвященном поддержке ветеранов спецоперации.

    В Московской области на базе Российского государственного социального университета (РГСУ) состоялось выездное заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники обсудили развитие комплексной поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей, включая технологии протезирования, адаптацию жилья и раннюю профориентацию.

    «Выбор площадки для нашего заседания неслучаен. Именно здесь специалисты РГСУ совместно с Союзом «Кибатлетика» разработали и апробировали методики реабилитации людей с ампутациями», – заявила председатель фонда Анна Цивилева. Она добавила, что эти инструменты стали неотъемлемой частью программ в протезно-ортопедических центрах, а реабилитацию прошли уже порядка 650 ветеранов.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития центров протезирования, в которых специалисты помогают ветеранам встать на ноги, и указал на необходимость качественной обратной связи при оказании услуг.

    На заседании также обсуждалось развитие региональной сети фонда: после успешного запуска муниципальных отделов в Московской области, ДНР и ЛНР планируется открытие таких площадок по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уровень трудоустройства ветеранов спецоперации в России достиг 56,7%.

    На прошлой неделе Совет Федерации подготовил десять законопроектов о поддержке участников спецоперации на Украине.

    Летом председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о новых законах в этой сфере.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • «Будете» или «будите»: как правильно писать – правило, примеры и как запомнить

      Правильно и «будете», и «будите» – выбор зависит от смысла. «Будете» пишется через Е, когда речь идет о будущем: «Что вы будете делать завтра?». «Будите» через И происходит от глагола «будить»: «Почему вы будите меня так рано?». Есть и форма приказа «буди&#769;те»: «Будите детей, пора вставать». Разбираемся, как быстро отличить эти слова, когда писать Е, а когда И, и как больше не ошибаться.

    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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