Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Таиланд захотел ввести налог на выезд из страны
Минфин Таиланда предложил ввести налог в тысячу бат на выезд из страны
Министерство финансов Таиланда рассматривает возможность введения нового налога в размере 1 тыс. бат (около 29,7 доллара) для всех лиц, покидающих страну воздушным путем, независимо от их гражданства.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объявление департамента доходов министерства о проведении публичного обсуждения основных положений готовящегося законопроекта.
В документе указано, что первоначальная ставка составит 1 тыс. бат за каждый выезд. В будущем она может быть увеличена до суммы, не превышающей 5 тыс. бат. Предполагается, что налог будет прибавляться к стоимости авиабилетов при их продаже.
От уплаты налога будут освобождены члены королевской семьи, иностранные гости, буддийский патриарх, главы иностранных государств, летчики, дети до двух лет и транзитные пассажиры. Новый закон заменит прежний акт о налоге на выезд 1983 года, действие которого было приостановлено в 1991 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР) исключила падение спроса на туры в Таиланд из-за нового сбора.
В прошлом месяце Таиланд поставил Израилю ультиматум из-за туристов.
В августе толпа в Таиланде потребовала казнить убийц российских туристов.