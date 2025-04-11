В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

Кто помог Китаю стать великой промышленной державой Американские корпорации еще полвека назад стали перетаскивать в КНР свои мощности и активы. Тогда сложно было представить, что эта развивающаяся бедная страна через полвека превратится не в «придаток» США, а в главную опасность для мирового гегемона. Однако без Китая и у американцев не было бы их знаменитых брендов, в том числе продукции Apple. Производить ее в Штатах вдвое дороже, чем в Китае. Подробности Перейти в раздел

Обмен в Абу-Даби показал настрой России Москва и Вашингтон провели обмен заключенными. В Россию вернулся бизнесмен Артур Петров, а в США – балерина Ксения Карелина. Эксперты назвали произошедшее важным маркером восстановления диалога Кремля и Белого дома, при этом сам обмен имеет свою специфику и значение. Как произошедшее скажется на дальнейших контактах двух ведущих мировых держав? Подробности Перейти в раздел

Ту-154 Качиньского был заранее обречен Ровно 15 лет назад произошло событие, которое до сих пор служит сильнейшим раздражителем в отношениях между Москвой и Варшавой – катастрофа Ту-154М, в котором погиб президент Польши Лех Качиньский и еще десятки представителей польского руководства. Все эти годы в Польше выдвигались все более и более абсурдные версии этой трагедии. Между тем, картина катастрофы предельно ясна – и предпосылки ее были созданы задолго заранее. Подробности Перейти в раздел

Почему Европа отказалась защищать прибалтов от российских БПЛА Страны Прибалтики получили болезненный щелчок по носу от Евросоюза: Брюссель отказался финансировать задуманный ими проект «антидронной стены» ради защиты от «агрессивной России». И это при том, что милитаристскую риторику прибалтийских стран в руководстве ЕС активно поддерживают. Почему же они не хотят в данном случае подкреплять ее живыми деньгами? Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел