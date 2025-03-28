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НАСА отказалось от запуска Cygnus к МКС из-за повреждений
ArsTechnica: НАСА отказалось от июньского запуска Cygnus NG-22 к МКС после повреждения контейнера
НАСА отложило запуск грузового корабля Cygnus NG-22 из-за повреждений модуля, полученных в процессе транспортировки во Флориду, и планирует компенсировать это дополнительной миссией SpaceX Dragon, сообщает ArsTechnica.
Как передает Lenta.ru, НАСА и компания Northrop Grumman приняли решение об отказе от июньского запуска грузового корабля Cygnus к МКС из-за повреждений, обнаруженных на грузовом модуле. Эти повреждения контейнер получил во время транспортировки во Флориду.
Последний анализ, проведенный НАСА совместно с Northrop Grumman, подтвердил, что модуль находится в состоянии, не позволяющем его безопасный запуск в рамках планировавшейся миссии NG-22.
Следующая миссия Cygnus, NG-23, намечена на осень. Для компенсации отмененной миссии NG-22, НАСА намерено загрузить дополнительное оборудование и материалы на борт SpaceX Dragon, чья миссия CRS-32 запланирована на апрель. Также рассматриваются альтернативные варианты доставки грузов к МКС с помощью кораблей Starliner или Dream Chaser.
Эти меры помогут минимизировать последствия отказа от июньского запуска Cygnus, обеспечивая необходимую поддержку и снабжение экипажа на МКС.
Ранее Илон Маск заявлял, что администрация Джо Байдена отклонила предложение о возвращении астронавтов НАСА с МКС раньше срока по политическим соображениям.