Тарифные войны вернули страхи времен пандемии

Tекст: Игорь Пшеничников

Резкое падение финансовых рынков вызвало в Америке рост интереса к финансовым новостям. За последнюю неделю количество просмотров на каналах Fox Business и CNBC, посвященных корпоративным и экономическим новостям, резко возросло. Американцы пытаются получить четкое представление о текущей ситуации на рынке.

В итоге президент США решил сделать паузу с введением тарифов на импорт из 75 стран «в ответ на рыночные потрясения», то есть из-за паники сограждан. «Я подумал, что люди немного перегибают палку. Они слишком возбуждены. Они немного напуганы», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, почему он решил отложить действие своего решения о тарифах на импорт. Министр финансов Скотт Бессент усилил заявление Трампа и сказал, что отмена тарифов была стратегией президента «с самого начала».

Теперь, как будто бы, люди должны немного успокоиться? Не совсем так. И речь уже даже не о состоянии бирж и не о падении акций американских и иностранных компаний, которыми владеют многие американские граждане. Паника идет на бытовом уровне. Британская The Independent пишет, что американцы запасаются товарами в ожидании роста цен из-за развязанной Трампом тарифной войны.

«Некоторые покупатели приобретают в два раза больше товаров первой необходимости, таких как консервы, мука и сахар, опасаясь рецессии и повторяя поведение людей, которые делали запасы во время пандемии», – отмечает газета. А другие американцы торопятся сделать и крупные покупки, например, автомобили, полагая, что цены взлетят вообще на все.

Ажиотаж подогревает финансовая аналитика. По оценкам американского аналитического центра Tax Foundation, введенные Трампом тарифы на импорт только в этом году обойдутся каждому домохозяйству в США примерно в 2,1 тыс. долларов.

Да и заголовки ведущих американских газет не сулят американцам ничего хорошего. «Американцы готовятся к тому, что начнется настоящий ад» – так The New York Times назвала свою статью об активизировавшемся в стране движении «выживальщиков» или, как говорят в Америке, «подготовленных граждан» (на слэнге – preppers) – людей, которые «адаптируют образ мышления к неопределенным и поляризованным временам». Они готовятся «к кризисным ситуациям, будь то борьба с тираническим правительством, отражение вооруженного вторжения или стихийное бедствие».

Оказывается, эти «подготовленные граждане» сейчас «больше сосредоточены на подготовке к долгосрочной самодостаточности – разведении кур, выращивании овощей и хранении запасов в больших объемах». Он хотят быть готовыми к «внезапным бедствиям».

Строго говоря, нервозность американцев растет не со вчерашнего дня. Трамп со своими тарифами на импорт лишь еще более убедил «подготовленных граждан» в их правоте.

Такое умонастроение американцев вызвало рост числа компаний, которые предоставляют массу услуг соответствующего рода. В частности, процветают «обучающие компании», которые учат клиентов тактической стрельбе. Кроме навыков ведения стрелкового боя людям преподают «психологическую подготовку к катастрофе». Учредители подобных компаний чутко уловили настроения американцев, которые тогда еще вероятный приход к власти «несистемного» президента Трампа связали с грядущими в США бедствиями.

Бизнесмены из этой области в расчете привлечь клиентуру сами нагнетают атмосферу нестабильности и выступают в роли своеобразных проповедников.

Так, например владелец компании Barrel&Hatchet записал видеоролик под названием «То, что нам нужно помнить, чтобы подготовиться к грядущей темной главе в нашей жизни». Новоявленный «провидец» убежден в том, что «в обществе назревает кризис, связанный с нападениями, организованными наркокартелями, возможными спящими ячейками террористов, разбросанными по Соединенным Штатам, или экономическим спадом». При этом все эти страшилки замешаны на религиозной мистике.

Кто побогаче идет еще дальше в подготовке к «концу света». А он, по мнению многих американцев, уже не за горами. С «концом света» они связывают гражданскую войну, пандемию и, конечно, третью мировую. К краху всех надежд они относят также коллапс своей и, соответственно, мировой финансовой системы, который они тоже ожидают в обозримом будущем.

Что же американцы предпринимают, когда в стране царит общее ощущение конца времен? Некоторые в прямом смысле закапываются в землю. Американская компания по строительству бункеров Atlas Survival Shelters, базирующаяся в Далласе (штат Техас), в последнее время отмечает рост числа клиентов. Рон Хаббард, владелец этой компании, сообщил в беседе с Fox News, что многие американцы обеспокоены социальными волнениями и что почти половина населения США считает, что в стране может начаться гражданская война.

Слова Хаббарда подтверждает опрос социологической компании Marist National Poll, согласно которому 13% американцев считают, что гражданская война «весьма вероятна», еще 34% говорят, что она «вероятна». В результате бизнес по строительству бункеров процветает. Как говорится на сайте Atlas Survival Shelters, компания производит различные типы убежищ, используемых для защиты людей «в случае вспышки пандемии, гражданских беспорядков, нападений злонамеренной толпы, а также биологических и ядерных осадков или атак со стороны террористов».

Параллельно с бумом строительства «бункеров Судного дня» у богатейших людей Америки «золотая лихорадка». Как сообщил газете The U.S. Sun Джонатан Роуз, гендиректор торгующей золотом компании Genesis Gold Group в Беверли–Хиллз (Калифорния),

многие представители «элиты» скупают золотые слитки и готовятся бежать в свои бункеры из-за того, что, как они ожидают, вот-вот произойдет «нечто большое и ужасное».

Тон в «золотой лихорадке и буму по строительству бункеров задает миллиардер Марк Цукерберг, который уже имеет бункер на Гавайях. Как сообщил информационный ресурс Wired, построен бункер под собственным ранчо Цукерберга. Площадь этого объекта примерно 5295 кв. метров, и оценивается он в 270 млн долларов.

Цукерберг еще до победы Трампа на выборах начал скупку золотых слитков в больших количествах, избавляясь от долларов. Его примеру следуют генеральный директор компании OpenAI, подарившей миру ChatGPT, Сэм Альтман, а также многие профессиональные спортсмены и другие представители американских элит.

Как говорится, кому щи пусты, а кому жемчуг мелок. Большинство «подготовленных граждан» в Америке все же на бункер и золото не накопило и вынуждено ограничиться закупкой впрок консервов и товаров первой необходимости, а также разведением кур и выращивании овощей. Но сути это не меняет: среди граждан Америки растет стресс, ажиотаж и даже местами паника. А геополитические и финансовые упражнения президента США лишь способствуют этому.