  • Новость часаТрамп продлил на год пакет санкций Байдена против России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    Военный эксперт рассказал о версиях гибели украинского летчика на F-16
    Глава РФПИ резко осадил британского журналиста
    Бойцы группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области
    Лавров назвал шизофреническими заявления Зеленского о «миротворцах» на Украине
    Лукашенко назвал истоки конфликта на Украине
    Дискуссия с Лавровым на форуме в Анталье вызвала ажиотаж
    Очевидцы рассказали, как пытался спастись сбитый F-16 ВСУ в Сумской области
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нём и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    13 комментариев
    Денис Борисов Денис Борисов Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии

    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

    7 комментариев
    12 апреля 2025, 20:30 • В мире

    Тарифные войны вернули страхи времен пандемии

    Тарифные войны вернули страхи времен пандемии
    @ Alex Milan Tracy/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Игорь Пшеничников

    Американцы «слишком возбуждены» и «немного напуганы», внезапно признал президент Соединенных Штатов. И действительно, по всей стране наблюдается всплеск движения так называемых выживальщиков, которые активно готовятся к катастрофам и бедствиям. Что же спровоцировало эту волну и каких именно потрясений ожидают американцы?

    Резкое падение финансовых рынков вызвало в Америке рост интереса к финансовым новостям. За последнюю неделю количество просмотров на каналах Fox Business и CNBC, посвященных корпоративным и экономическим новостям, резко возросло. Американцы пытаются получить четкое представление о текущей ситуации на рынке.

    В итоге президент США решил сделать паузу с введением тарифов на импорт из 75 стран «в ответ на рыночные потрясения», то есть из-за паники сограждан. «Я подумал, что люди немного перегибают палку. Они слишком возбуждены. Они немного напуганы», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, почему он решил отложить действие своего решения о тарифах на импорт. Министр финансов Скотт Бессент усилил заявление Трампа и сказал, что отмена тарифов была стратегией президента «с самого начала».

    Теперь, как будто бы, люди должны немного успокоиться? Не совсем так. И речь уже даже не о состоянии бирж и не о падении акций американских и иностранных компаний, которыми владеют многие американские граждане. Паника идет на бытовом уровне. Британская The Independent пишет, что американцы запасаются товарами в ожидании роста цен из-за развязанной Трампом  тарифной войны.

    «Некоторые покупатели приобретают в два раза больше товаров первой необходимости, таких как консервы, мука и сахар, опасаясь рецессии и повторяя поведение людей, которые делали запасы во время пандемии», – отмечает газета. А другие американцы торопятся сделать и крупные покупки, например, автомобили, полагая, что цены взлетят вообще на все.

    Ажиотаж подогревает финансовая аналитика. По оценкам американского аналитического центра Tax Foundation, введенные Трампом тарифы на импорт только в этом году обойдутся каждому домохозяйству в США примерно в 2,1 тыс. долларов.

    Да и заголовки ведущих американских газет не сулят американцам ничего хорошего. «Американцы готовятся к тому, что начнется настоящий ад» – так The New York Times назвала свою статью об активизировавшемся в стране движении «выживальщиков» или, как говорят в Америке, «подготовленных граждан» (на слэнге – preppers)  – людей, которые «адаптируют образ мышления к неопределенным и поляризованным временам». Они готовятся «к кризисным ситуациям, будь то борьба с тираническим правительством, отражение вооруженного вторжения или стихийное бедствие».

    Оказывается, эти «подготовленные граждане» сейчас «больше сосредоточены на подготовке к долгосрочной самодостаточности – разведении кур, выращивании овощей и хранении запасов в больших объемах». Он хотят быть готовыми к «внезапным бедствиям».

    Строго говоря, нервозность американцев растет не со вчерашнего дня. Трамп со своими тарифами на импорт лишь еще более убедил «подготовленных граждан» в их правоте.

    Такое умонастроение американцев вызвало рост числа компаний, которые предоставляют массу услуг соответствующего рода.  В частности, процветают «обучающие компании», которые учат клиентов тактической стрельбе. Кроме навыков ведения стрелкового боя людям  преподают «психологическую подготовку к катастрофе». Учредители подобных компаний чутко уловили настроения американцев, которые тогда еще вероятный приход к власти «несистемного» президента Трампа связали с грядущими в США бедствиями.

    Бизнесмены из этой области в расчете привлечь клиентуру сами нагнетают атмосферу нестабильности и выступают в роли своеобразных проповедников.

    Так, например владелец компании Barrel&Hatchet записал видеоролик под названием «То, что нам нужно помнить, чтобы подготовиться к грядущей темной главе в нашей жизни». Новоявленный «провидец» убежден в том, что «в обществе назревает кризис, связанный с нападениями, организованными наркокартелями, возможными спящими ячейками террористов, разбросанными по Соединенным Штатам, или экономическим спадом». При этом все эти страшилки замешаны на религиозной мистике.

    Кто побогаче идет еще дальше в подготовке к «концу света». А он, по мнению многих американцев, уже не за горами. С «концом света» они связывают гражданскую войну, пандемию и, конечно, третью мировую. К краху всех надежд они относят также коллапс своей и, соответственно, мировой финансовой системы, который они тоже ожидают в обозримом будущем.

    Что же американцы предпринимают, когда в стране царит общее ощущение конца времен? Некоторые в прямом смысле закапываются в землю. Американская компания по строительству бункеров Atlas Survival Shelters, базирующаяся в Далласе (штат Техас), в последнее время отмечает рост числа клиентов. Рон Хаббард, владелец этой компании,  сообщил в беседе с Fox News, что многие американцы обеспокоены социальными волнениями и что почти половина населения США считает, что в стране  может начаться гражданская война.

    Слова Хаббарда подтверждает опрос социологической компании Marist National Poll, согласно которому 13% американцев считают, что гражданская война «весьма вероятна», еще 34% говорят, что она «вероятна». В результате бизнес по строительству бункеров процветает. Как говорится на сайте Atlas Survival Shelters, компания производит различные типы убежищ, используемых для защиты людей «в случае вспышки пандемии,  гражданских беспорядков, нападений злонамеренной толпы, а также биологических и ядерных осадков или атак со стороны террористов».

    Параллельно с бумом строительства «бункеров Судного дня» у  богатейших людей Америки «золотая лихорадка». Как сообщил газете The U.S. Sun Джонатан Роуз, гендиректор торгующей золотом компании Genesis Gold Group в Беверли–Хиллз (Калифорния),

    многие представители «элиты» скупают золотые слитки и готовятся бежать в свои бункеры из-за того, что, как они ожидают, вот-вот произойдет «нечто большое и ужасное».

    Тон в «золотой лихорадке и буму по строительству бункеров задает миллиардер Марк Цукерберг, который уже имеет бункер на Гавайях. Как сообщил информационный ресурс Wired, построен бункер под собственным ранчо Цукерберга. Площадь этого объекта примерно 5295 кв. метров, и оценивается он в 270 млн долларов.

    Цукерберг еще до победы Трампа на выборах начал скупку золотых слитков в больших количествах, избавляясь от долларов. Его примеру следуют генеральный директор компании OpenAI, подарившей миру ChatGPT, Сэм Альтман, а также многие профессиональные спортсмены и другие представители американских элит.

    Как говорится, кому щи пусты, а кому жемчуг мелок. Большинство «подготовленных граждан» в Америке все же на бункер и золото не накопило и вынуждено ограничиться закупкой впрок консервов и товаров первой необходимости, а также  разведением кур и выращивании овощей. Но сути это не меняет: среди граждан Америки растет стресс, ажиотаж и даже местами паника. А геополитические и финансовые упражнения президента США лишь способствуют этому.

    Главное
    Лаврова спросили об ощущениях в роли «дипломатической рок-звезды»
    Лавров об урегулировании на Украине: Россия – не про территории, а про народ
    Баканов рассказал об украинском прошлом космонавта Зубрицкого
    Уклонявшийся от службы в армии актер Калюжный уехал в ДНР
    Полиция в Москве начала проверку после драки в пункте выдачи заказов
    Призывавшего убивать русских экс-футболиста сборной Украины Алиева задержали в Киеве
    Илья Дель получил ножевое ранение в конфликте с актрисой Александрой Дроздовой

    Кто помог Китаю стать великой промышленной державой

    Американские корпорации еще полвека назад стали перетаскивать в КНР свои мощности и активы. Тогда сложно было представить, что эта развивающаяся бедная страна через полвека превратится не в «придаток» США, а в главную опасность для мирового гегемона. Однако без Китая и у американцев не было бы их знаменитых брендов, в том числе продукции Apple. Производить ее в Штатах вдвое дороже, чем в Китае. Подробности

    Перейти в раздел

    Брюссель решил повторить российский «поворот на Восток»

    Евросоюз пытается пойти на сближение с Китаем – сперва в вопросах торговли. К этому обе стороны подталкивает тарифная война Дональда Трампа. При этом между Брюсселем и Пекином остается масса идеологических и политических разногласий. Удастся ли сторонам преодолеть эти разногласия, и как подобное развитие событий отразится на отношениях между Пекином и Москвой? Подробности

    Перейти в раздел

    Что даст России новая орбитальная станция

    12 апреля, в День космонавтики, стоит вспомнить не только великое прошлое советской космической программы, но и то, какие перспективы сегодня стоят перед Россией в космосе. Ближайшая из них – строительство собственной орбитальной станции вместо скоро уходящей в историю МКС. Какой она будет и что даст нашей стране? Подробности

    Перейти в раздел

    Тарифные войны вернули страхи времен пандемии

    Американцы «слишком возбуждены» и «немного напуганы», внезапно признал президент Соединенных Штатов. И действительно, по всей стране наблюдается всплеск движения так называемых выживальщиков, которые активно готовятся к катастрофам и бедствиям. Что же спровоцировало эту волну и каких именно потрясений ожидают американцы? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай внезапно помог Трампу

      Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    • Новый раунд переговоров России и США

      В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

    • США приостановили экономическую войну

      Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............