Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Bloomberg: Трамп приостановил расширенные тарифы из-за хаоса на рынке
Президент США Дональд Трамп приостановил расширенные тарифы на товары из большинства стран, кроме Китая, после того как финансовые рынки отреагировали резким падением на введенные ранее меры, сообщает Bloomberg.
Трамп решил приостановить расширенные тарифы на товары из десятков стран, кроме Китая, после того как рынок облигаций показал резкое падение. Этот шаг стал одним из самых значительных экономических разворотов в современной истории США, сообщает Bloomberg,
«Люди начали немного нервничать», – признал Трамп.
Решение о приостановке тарифов было принято после бурного обсуждения с экономическими советниками в Белом доме. В последние дни американский лидер получал множество обращений от союзников и торговых партнеров, желающих избежать новых пошлин. Сенатор Линдси Грэм также призвал президента рассмотреть возможность переговоров для достижения взаимовыгодных соглашений.
На встрече с гонщиками на Южной лужайке Белого дома Трамп отметил, что решение было частично продиктовано хаосом на финансовых рынках. Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон, с которым Трамп согласился, призвал к спокойному подходу и переговорам. Даймон предупредил, что рецессия является вероятным исходом ввода тарифов.
Ранее в социальных сетях Трамп призывал к спокойствию и уверял, что США станут «больше и лучше, чем когда-либо». Тем временем его экономические советники срочно собирались в Белом доме, чтобы обсудить изменение тарифной политики. Итогом стало временное приостановление «освобождения» от тарифов, которое было объявлено без консультаций с юридической командой президента.
Глава UNCTAD Ребека Гринспен призвала США снизить тарифы для беднейших стран, чтобы избежать ущерба их экономике и торговым отношениям.
Президент США заявил, что решение отложить введение повышенных пошлин на импорт для 75 стран связано с излишней паникой граждан.
Биржевые индексы США выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже после заявления президента США о приостановке пошлин для ряда стран на 90 дней.