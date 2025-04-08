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    8 апреля 2025, 08:52 • Экономика

    Паника вернула мировые финансовые рынки в 2008 год

    Паника вернула мировые финансовые рынки в 2008 год
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    На мировых рынках началась настоящая паника. Индексы всех мировых площадок падали в понедельник рекордными темпами, напомнив кризис 2008-2009 годов. Причиной стал президент США Дональд Трамп, который не намерен отменять пошлины даже под угрозой рецессии.

    Инвесторы рассчитывали, что после объявления беспрецедентных пошлин США против 184 стран, начнутся переговоры между странами об урегулировании этой проблемы, и введение тарифов может быть хотя бы частично заморожено. Одновременно в СМИ появился слух, что Трамп рассматривает приостановку действия пошлин для всех стран, кроме Китая.

    Однако вскоре Трамп это опроверг. В воскресенье вечером он заявил, что не хочет, чтобы что-то падало, но иногда, мол, приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить. По его словам, пока США не решат проблему дефицита торгового баланса с Китаем в триллион долларов, он не собирается заключать сделку.

    Более 50 стран обратились к администрации США с предложением о переговорах, однако это не тот случай, когда вопрос решается за несколько дней или недель, отрезал министр финансов США Скотт Бессент.

    Мир испугался, что Дональд Трамп продолжит торговую войну даже под угрозой глобальной рецессии. Это и ускорило обвал на мировых рынках, который начался еще на прошлой неделе после введения пошлин.

    Риск рецессии в США теперь «стал неприемлемо высоким», при этом, рынки недооценивают влияние пошлин на инфляцию, и США повезет, если ФРС хотя бы раз снизит ставку в этом году,

    заявил CNBC главный экономический советник Allianz Мохамед Эль-Эриан.

    В понедельник рынки падали по всему миру от США до Гонконга, по масштабу падение сравнивают с кризисом 2008 года.

    Так, фьючерсы на американские акции в понедельник падали более чем на 1500 пунктов, потому что  Белый дом сохранил непреклонность даже после двухдневного исторического обвала фондового рынка. В четверг и в пятницу S&P 500 лишился 5 трлн долларов. Эта неделя стала худшей с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Падение S&P 500 более чем на 10% за четверг и пятницу — это лишь четвертый случай за последние 85 лет, когда индекс упал так сильно и так быстро. В понедельник распродажи продолжились, передает Bloomberg.

    Акции развивающихся стран показали самое сильное падение с 2008 года. Так, индекс MSCI для перспективных акций упал на 8,4% в понедельник. Индекс, отслеживающий китайские технологические акции, также упал на рекордные 17%. В материковом Китае, Гонконге, Южной Корее и Тайване также наблюдалось значительное снижение показателей. Кредитный риск в Азии вырос больше всего с 2020 года, передает Bloomberg.

    В Гонконге в понедельник случился сильнейший обвал акций аж с 1997 года на фоне рекордного оборота акций (индекс Hang Seng упал на 13%). Для фондовых трейдеров в Гонконге этот понедельник войдет в историю как день хаоса. Наибольший удар Трамп нанес по Китаю, который вместо переговоров нанес ответный удар, и стало понятно, что торговый конфликт перерос в полномасштабную конфронтацию.

    Российский рынок акций тоже падал почти на 5% вслед за мировыми торговыми площадками и ценами на нефть, которые обновили минимум с весны 2021 года.

    «Как правило, кризис – это неожиданное явление, которое сложно предсказать. Однако фактор неожиданности сейчас отсутствует, так как введение дополнительных пошлин США было предсказуемо еще до момента их анонсирования», - говорит руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Но по масштабу движения рынков вниз видна схожесть с кризисом 2008-2009 годов, добавляет он.

    «Снижение мировых бирж уже можно сравнить по масштабам с 2008 годом, но первопричины обвалов различны – 17 лет назад кризис спровоцировал крах финансовых институтов Lehman Brothers, Fannie Mae и др., сейчас же на повестке – международная торговля. И по большому счету мы видим эмоциональную стадию реакции рынков», - говорит Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    По его словам, с большой вероятностью тарифный ультиматум Дональда Трампа – это способ усадить другие страны за стол переговоров для достижения торговых сделок, и судя по сообщениям Белого Дома, процесс уже пошел – уже более полусотни стран запросили переговоры с администрацией США.

    Что будет с рынками дальше, зависит от того, как остальные страны договорятся с США. «Сейчас сформировалось два лагеря стран. Первые вводят симметричные пошлины, вторые – рассчитывают договориться о смягчении торговых ограничений. От того, насколько будет больше первых, зависит состояние мировой экономики.

    Падение рынков может добавить к негативным экономическим процессам еще и коллапс банковской системы США и ЕС»,

    - предупреждает Евстифеев.

    Впрочем, Шепелев надеется, что ближе к лету торговая дипломатия Трампа все-таки сделает свое дело, и рынки воспрянут духом.

    Однако пока американские власти уверяют, что не собираются отказывать от тарифов, и что переговоры о любом снижении пошлин будут продолжительными, традиционны защитные активы на коне.

    «Японская йена, швейцарский франк, золото сейчас естественно растут в ответ на рост глобальных рисков, американский доллар же, напротив, сдает, ведь США могут оказаться в числе пострадавших, если тарифное противостояние затянется», - говорит Шепелев.

    А вот корреляция цены криптовалют с состоянием рынка неочевидна, добавляет Евстифеев. В На прошлой неделе биткоин начал расти, но в воскресенье не выдержал и упал ниже 80 тыс. долларов.

    «Благоприятно ситуация может сказаться также на ресурсозависимых странах, например КНР. Снижение цен на сырьевые товары будет поддерживать страны нетто-импортеры», - говорит эксперт.

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