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Баканов: Роскосмос решит все задачи руководства страны
Глава Роскосмоса сообщил о задачах по развитию космодромов и орбитальной группировки
Роскосмос способен справляться со всеми задачами, поставленными руководством страны, включая масштабирование орбитальной группировки и модернизацию космодромов, заявил в День космонавтики глава госкорпорации Дмитрий Баканов.
В своем поздравлении с Днем космонавтики Баканов заявил, что Роскосмос способен решать все задачи, поставленные руководством страны, опубликованы его слова в Telegram-канале корпорации.
Он отметил, что в отрасли работают талантливые специалисты, которые могут творчески подходить к решению проблем.
Баканов подчеркнул важность задач, таких как масштабирование орбитальной группировки и совершенствование ракет и космических кораблей. Также среди приоритетов выделяются развитие и модернизация космодромов, создание новой Российской космической станции и исследование дальнего космоса.
Он напомнил о значимых фигурах в истории российской космонавтики, таких как Константин Циолковский и Юрий Гагарин, подчеркнув необходимость двигаться вперед и соответствовать новым вызовам современного мира. Баканов пожелал здоровья и благополучия коллегам и ветеранам отрасли.
Напомним, в 2025 году исполняется 64 года с того момента, как Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» открыл новую эру в истории цивилизации, совершив первый в мире орбитальный полет вокруг Земли.
Газета ВЗГЛЯД подготовила открытки, которыми можно оригинально и душевно поздравить родных, друзей и коллег с Днем космонавтики.