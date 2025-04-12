Баканов: Роскосмос решит все задачи руководства страны

Глава Роскосмоса сообщил о задачах по развитию космодромов и орбитальной группировки

Tекст: Александра Юдина

В своем поздравлении с Днем космонавтики Баканов заявил, что Роскосмос способен решать все задачи, поставленные руководством страны, опубликованы его слова в Telegram-канале корпорации.

Он отметил, что в отрасли работают талантливые специалисты, которые могут творчески подходить к решению проблем.

Баканов подчеркнул важность задач, таких как масштабирование орбитальной группировки и совершенствование ракет и космических кораблей. Также среди приоритетов выделяются развитие и модернизация космодромов, создание новой Российской космической станции и исследование дальнего космоса.

Он напомнил о значимых фигурах в истории российской космонавтики, таких как Константин Циолковский и Юрий Гагарин, подчеркнув необходимость двигаться вперед и соответствовать новым вызовам современного мира. Баканов пожелал здоровья и благополучия коллегам и ветеранам отрасли.

Напомним, в 2025 году исполняется 64 года с того момента, как Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» открыл новую эру в истории цивилизации, совершив первый в мире орбитальный полет вокруг Земли.

Газета ВЗГЛЯД подготовила открытки, которыми можно оригинально и душевно поздравить родных, друзей и коллег с Днем космонавтики.