Лавров заявил о несоблюдении НАТО данных под честное слово обещаний

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме обвинил НАТО в пренебрежении обещаниями, данными руководителям СССР и России, Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину. Лавров указал на отсутствие у альянса понимания важности честного слова и выполнения устных договоренностей, передает ТАСС,

Лавров напомнил, что руководители НАТО обещали, что альянс не будет продвигаться на восток в случае вывода российских войск из Германии.

«Меня нередко спрашивают, почему мы не настояли на письменных гарантиях», – сказал Лавров, добавив, что в России исторически ценились устные договоренности, скрепленные рукопожатием.

Министр предположил, что НАТО не придерживается подобных традиций и не понимает значимости честного слова. Он также подчеркнул, что после распада СССР и прекращения Организации Варшавского договора альянс должен был быть распущен, но вместо этого провозгласил себя единственным гарантом безопасности.

Российское Министерство иностранных дел обнародовало видео, в котором демонстрируется процесс расширения НАТО на восток.