Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.8 комментариев
Лавров заявил о несоблюдении НАТО данных под честное слово обещаний
НАТО не соблюдает обещания, данные на честное слово руководителям СССР и России о непродвижении на восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме обвинил НАТО в пренебрежении обещаниями, данными руководителям СССР и России, Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину. Лавров указал на отсутствие у альянса понимания важности честного слова и выполнения устных договоренностей, передает ТАСС,
Лавров напомнил, что руководители НАТО обещали, что альянс не будет продвигаться на восток в случае вывода российских войск из Германии.
«Меня нередко спрашивают, почему мы не настояли на письменных гарантиях», – сказал Лавров, добавив, что в России исторически ценились устные договоренности, скрепленные рукопожатием.
Министр предположил, что НАТО не придерживается подобных традиций и не понимает значимости честного слова. Он также подчеркнул, что после распада СССР и прекращения Организации Варшавского договора альянс должен был быть распущен, но вместо этого провозгласил себя единственным гарантом безопасности.
Российское Министерство иностранных дел обнародовало видео, в котором демонстрируется процесс расширения НАТО на восток.