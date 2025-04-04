Tекст: Валерия Городецкая

В видео, опубликованном в Telegram-канале дипведомства, подчеркиваются десять волн расширения альянса, начиная с 1999 года, когда к блоку присоединились Чехия, Венгрия и Польша. Далее в 2004 году в НАТО вошли Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения.

Расширение продолжилось в 2009 году с вступлением Албании и Хорватии, затем в 2017 году присоединилась Черногория, в 2020 году – Северная Македония, а в 2023 году – Финляндия. В 2024 году членом НАТО стала Швеция. На сегодняшний день НАТО включает в себя 32 государства.

«Показательная демонстрация того, как «оборонительный» блок НАТО «не занимается экспансией», – подчеркивается в сообщении ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная против России.

Экономист Джеффри Сакс предложил США отказаться от расширения НАТО на Украину и Грузию и вернуться к ядерным соглашениям с Россией, что, по его мнению, необходимо для мира.