Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.0 комментариев
Экономист Сакс призвал США прекратить расширение НАТО на Украину и Грузию
Экономист Джеффри Сакс предложил США отказаться от расширения НАТО на Украину и Грузию и вернуться к ядерным соглашениям с Россией, что, по его мнению, необходимо для мира.
Профессор Колумбийского университета Сакс сделал громкое заявление о необходимости пересмотра американской внешней политики, передает РИА «Новости».
Сакс считает, что США должны прекратить попытки расширить НАТО за счет Украины и Грузии, что, по его мнению, является ошибкой. Он подчеркнул, что Вашингтон должен вернуться к соглашениям о ядерном сдерживании с Россией.
Сакс отметил, что украинские власти должны признать невозможность получения военной помощи и финансирования от США, пока не будет достигнут мир, базирующийся на нейтралитете Киева и прекращении военных действий.
«США и Россия должны немедленно прекратить войну на Украине», – подчеркнул экономист.
Он также высказал опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта и призвал к немедленному диалогу между США и Россией для достижения стабильного и продолжительного мира.
Ранее американский обозреватель Тэд Снайдер заявил, что экс-президент США Джо Байден и Владимир Зеленский обязаны объяснить свои решения, связанные с продолжением конфликта на Украине и отказом от переговоров с Москвой.
Напомним, президент Владимир Путин заявил, что администрация Байдена могла повлиять на решение Украины отказаться от стамбульских договоренностей 2022 года, что привело к продолжению конфликта.