Tекст: Александра Юдина

Профессор Колумбийского университета Сакс сделал громкое заявление о необходимости пересмотра американской внешней политики, передает РИА «Новости».

Сакс считает, что США должны прекратить попытки расширить НАТО за счет Украины и Грузии, что, по его мнению, является ошибкой. Он подчеркнул, что Вашингтон должен вернуться к соглашениям о ядерном сдерживании с Россией.

Сакс отметил, что украинские власти должны признать невозможность получения военной помощи и финансирования от США, пока не будет достигнут мир, базирующийся на нейтралитете Киева и прекращении военных действий.

«США и Россия должны немедленно прекратить войну на Украине», – подчеркнул экономист.

Он также высказал опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта и призвал к немедленному диалогу между США и Россией для достижения стабильного и продолжительного мира.

Ранее американский обозреватель Тэд Снайдер заявил, что экс-президент США Джо Байден и Владимир Зеленский обязаны объяснить свои решения, связанные с продолжением конфликта на Украине и отказом от переговоров с Москвой.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что администрация Байдена могла повлиять на решение Украины отказаться от стамбульских договоренностей 2022 года, что привело к продолжению конфликта.