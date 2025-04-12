Космонавт Алексей Зубрицкий рассказал об обустройстве нового экипажа на МКС за неделю

Tекст: Мария Иванова

Новый экипаж, прибывший на Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз МС-27» 8 апреля, уже успел обустроиться на станции, рассказал космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий в ходе видеосвязи с борта МКС, передает ТАСС. Он отметил, что несмотря на короткий срок пребывания на станции, команда уже успела адаптироваться и организовать себе спальные места в разных модулях.

Зубрицкий также поделился своими впечатлениями от первого пребывания на МКС, отметив, что уже привыкает к микрогравитации и нахождению на станции, а опыт космонавта Сергея Рыжикова, который находится на МКС не в первый раз, помогает в этом процессе. «Я привыкаю ко всему здесь, к микрогравитации, к нахождению здесь и к великолепному виду в иллюминатор», – сказал Зубрицкий.

Корабль «Союз МС-27» доставил на МКС также космонавта Сергея Рыжикова и астронавта NASA Джонни Кима. Полет проходит в рамках международного сотрудничества, направленного на изучение космоса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, hоссийские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и американский астронавт Джонни Ким пополнили ряды экипажа 72-й длительной экспедиции, в который уже входят коллеги из Роскосмоса, NASA и JAXA.

Командир корабля «Союз МС-27» Сергей Рыжиков рассказал, что взял с собой на Международную космическую станцию покрашенное яйцо, чтобы отметить Пасху в условиях невесомости.

Между тем украинский ТЦК (аналог военкоматов) безуспешно попытался вручить повестку на службу в армии 32-летнему бортинженеру Алексею Зубрицкому, который находится на Международной космической станции, куда прибыл на борту «Союз МС-27».