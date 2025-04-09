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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

    7 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    39 комментариев
    9 апреля 2025, 19:42 • Новости дня

    Украинский ТЦК решил призвать в ВСУ улетевшего на МКС космонавта

    Украинский ТЦК попытался вручить повестку улетевшему на МКС космонавту Зубрицкому

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский ТЦК (аналог военкоматов) безуспешно пытается вручить повестку на службу в армии 32-летнему бортинженеру Алексею Зубрицкому, который находится на Международной космической станции, куда прибыл на борту «Союз МС-27».

    Украинский территориальный центр комплектования не смог вручить повестку Алексею Зубрицкому, который сейчас находится на Международной космической станции, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT. Как отмечает издание, имя российского космонавта и участника нынешней миссии на МКС Алексея Зубрицкого недавно появилось в украинской базе лиц, обвиняемых в дезертирстве и госизмене. 

    Алексею Зубрицкому 32 года. В свое время он служил в Военно-воздушных силах Украины, пилотировал штурмовики и в 2013 году вошёл в состав авиационного подразделения 204-й Севастопольской бригады тактической авиации. После воссоединения Крыма с Россией он принял решение продолжить службу в Вооруженных силах РФ, где его карьера стремительно пошла вверх.

    С 2014 по 2015 год Зубрицкий служил в гвардейском истребительном авиаполку в Миллерово (Ростовская область), а затем, до 2018 года, был старшим летчиком в штурмовом авиаполке, базирующемся в Приморско-Ахтарске на Кубани.

    В 2018 году он стал кандидатом в отряд космонавтов-испытателей, а 8 апреля 2025 года Зубрицкий отправился на орбиту на борту «Ракеты Победы» — запуск был приурочен к 80-летнему юбилею Великой Победы. Стыковка с Международной космической станцией прошла успешно. Этот экипаж также доставил на МКС копию Знамени Победы.

    Украинские власти обратили внимание на Зубрицкого только этой весной: суд в Киеве вынес заочный приговор – 15 лет заключения, конфискация имущества и обвинение в государственной измене.

    8 апреля 2025, 20:29 • Новости дня
    Эксперты: Уход США с военной базы в Жешуве стал призывом Украины к миру

    Военный аналитик Козюлин: Европейцы не смогут заменить США в вопросах военной помощи ВСУ

    Эксперты: Уход США с военной базы в Жешуве стал призывом Украины к миру
    @ @USArmyEURAF

    Tекст: Владимир Головашин

    Уход США с важнейшей для поддержки Украины польской военной базы ударит по боеспособности ВСУ. Офису Зеленского придется переосмыслить подходы к логистике и, возможно, смириться с потерей важных разведданных, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Александр Бартош и Вадим Козюлин. Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве.

    «Вывод американских войск с логистической базы Жешув в Польше осложнит взаимодействие НАТО с ВСУ. Однако резкого ухудшения в снабжении Украины не произойдет. Речь идет об очень медленном процессе, в рамках которого Киев еще может приспособиться к новым реалиям», – считает военный эксперт Александр Бартош.

    «К тому же ВСУ сохранят связь со своими союзниками в лице европейцев. ЕС может во многом заменить США, но в вопросе поставок боеприпасов и вооружений лидерство, скорее всего, сохранят американцы. В конечном счете задачи по полному сворачиванию поддержки ВСУ перед Дональдом Трампом пока не стоит», – добавил он.

    «Но Штаты определенно начинают дистанцироваться от конфликта. Это уже сказалось на боеспособности украинской армии, но на складах ВСУ все же сохраняются заметные запасы боевой техники. Кроме того, Украина располагает промышленными мощностями для производства необходимых вооружений и целого ряда видов боеприпасов», – пояснил Бартош.

    Тем не менее решение Вашингтона ударит по боеспособности украинской армии, полагает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «В Польше американцы занимались не только логистикой, но и отчасти планированием операций. Кроме того, военные в Жешуве активно передавали разведданные ВСУ», – отметил собеседник.

    «В этом аспекте заменить их будет сложнее всего. Штаты никому не передают коды от их военных систем GPS. Без них же заниматься наведением ударов HIMARS по объектам в России невозможно. Поэтому уход каждого американского специалиста с этой базы – большая потеря для Киева даже с учетом помощи американцев с других баз в Европе», – считает эксперт.

    «Скорее всего, подобный шаг призван показать Украине реальную позицию Белого дома. Офису Зеленского намекают, что ему нужно смириться с идеей скорого заключения мирного соглашения. Ждать помощи от Европы бессмысленно. В военном плане Брюссель и Вашингтон попросту несопоставимы», – заключил Козлин.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве. Данный пункт долгое время считался ключевым хабом помощи Украине в республике. Передислокация согласована на уровне НАТО, а прежние обязанности американцев возьмут на себя европейские союзники Киева.

    Между тем в официальном заявлении объединенного командования вооруженных сил США отмечается, что перемещение американских военных проводится с целью сокращения расходов. Подчеркивается, что полного вывода войск из республики не планируется. Данную информацию подтвердил и польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Напомним, в начале марта США временно приостановили военную помощь Украине, после чего будущее логистического хаба в Жешуве оказалось под вопросом. Американские войска располагались здесь с 2022 года. При этом еще в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил истощение оружейных арсеналов Европы и заявил о бесполезности помощи Киеву в связи с подавляющим превосходством России.

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    9 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»

    Американист Дробницкий: Расследование попытки купить на Украине «Стингер» для покушения на Трампа не доведут до конца

    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»
    @ Martin County Sheriff's Office/Wikipedia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Вашингтоне могут инициировать расследование из-за того, что покушавшийся на Дональда Трампа Райан Рут хотел купить установку «Стингер» на Украине. Но евроатлантическое лобби будет покрывать офис Зеленского, а в США разбирательство приведет к тем силам, с которыми Белый дом пока не готов воевать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Белый дом и так крайне негативно относится к украинской власти. И ситуация не станет хуже даже если на пуле, которой хотели убить Дональда Трампа, окажется личная подпись Зеленского», – иронично заметил американист Дмитрий Дробнцкий.

    «Но вопрос в том, сможет ли Трамп открыто отвергнуть так называемое американское «глубинное государство» и Евроатлантику вместе с Украиной, или нет. Пока у него это получается не очень хорошо. В этом смысле введение тарифов становится первой проверкой готовности сторон к дальнейшей эскалации», – спрогнозировал собеседник.

    «Если же говорить об истории со «Стингером», то я вижу два сценария. Первый: Трамп давит на Евросоюз и Киев, чтоб те запустили расследование. Все закончится предельно просто: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генпрокурор Украины Алексей Хоменко сделают громкие заявления, но разбирательство вестись не будет. К тому же, они всегда могут все свалить на «российскую дезинформацию», – продолжил спикер.

    «Второй вариант: расследование инициируется в США на уровне Конгресса, ЦРУ и других спецслужб. Разбирательство приведет к тому, что Белому дому придется объявить врагами Америки НАТО, другие евроатлантические структуры, Украину и немалую часть американского истеблишмента, близкого, в том числе, к предыдущему президенту Джо Байдену. Я не вижу готовности Трампа к такому шагу», – признался аналитик.

    Оба варианта, по словам эксперта, весьма вероятны, но они не будут доведены до конца. «В этой связи заявление Трампа-младшего – маркер того, что у президента США есть инструменты давления на евроатлантическое лобби, в которое входит Украина, но пока нет возможности их использовать», – подчеркнул политолог.

    В целом, американский истеблишмент обладает серьезным административно-медийным ресурсом, напомнил он. «После ссоры в Овальном кабинете не меньше половины американских СМИ назвали Трампа предателем демократии, а Зеленского подлинным лидером свободного мира», – заключил Дробницкий.

    Ранее Министерство юстиции Южного округа Флориды сообщило, что 58-летний американец Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку «Стингер» на Украине всего за месяц до ареста по подозрению в заговоре с целью убийства президента США Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    Прокуроры утверждают, что в августе 2024 года Рут общался через зашифрованный мессенджер с тем, кого он считал украинцем, имеющим доступ к оружию. «Пришлите мне РПГ или «Стингер», и я посмотрю, что мы можем сделать... [Трамп] – это плохо для Украины», – писал он, добавив, что сделает все, чтобы не допустить победы республиканца на выборах.

    Он также утверждал, что на фронте пропажу оружия «не заметят». По словам прокуроров, Рут прислал собеседнику фотографию самолета Трампа и написал: «Он садится каждый день». Известно также, что Рут посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

    Дональд Трамп-младший в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), напомнил о неблагодарности офиса Зеленского в отношении США, но назвал куда более серьезным сокрытие Киевом информации о том, что «социопат пытался купить оружие» на Украине, чтобы убить его отца.

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал «покарать истинных заказчиков покушения на Трампа. «США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор!», – написал он.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (7)
    9 апреля 2025, 13:55 • Новости дня
    Минобороны заявило об атаке Украины на «Турецкий поток»
    Минобороны заявило об атаке Украины на «Турецкий поток»
    @ krasnodar-tr.gazprom.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины ночью атаковали обеспечивающую «Турецкий поток» компрессорную станцию «Кореновская» и газораспределительную станцию «Темрюк» на Кубани с помощью беспилотников, все дроны сбиты, сообщили в Министерстве обороны.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 23:38 8 апреля до 1:26 9 апреля ВСУ совершили атаку с использованием восьми беспилотных летательных аппаратов на компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае. Все дроны были сбиты средствами ПВО и огневыми группами, станции удалось избежать ущерба. Минобороны охарактеризовало эту атаку как намеренное действие со стороны киевского режима против международного энергетического объекта.

    Компрессорная станция «Кореновская» играет важную роль в обеспечении энергоснабжения экспортного газопровода «Турецкий поток» с мощностью перекачки 31,5 млрд кубометров газа в год.

    Кроме того, около 2:30 9 апреля ВСУ совершили атаку на газораспределительную станцию «Темрюк», обеспечивающую газоснабжение города и порта Темрюк, с использованием двух дронов. Оба аппарата были уничтожены на безопасном расстоянии от объекта.

    Минобороны также отметило, что несмотря на российско-американские договоренности о прекращении на 30 дней ударов по энергетическим объектам, начиная с 18 марта, киевский режим фактически ежедневно продолжал атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Ранее в марте российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская», предотвратив атаку на объект международной энергетической инфраструктуры.

    В Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что киевский режим нарушает мораторий, нанося ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на соблюдение этого соглашения российской стороной.

    Коментарии (8)
    9 апреля 2025, 09:03 • Новости дня
    Дугин назвал украинцев «коллективными трансгендерами»
    Дугин назвал украинцев «коллективными трансгендерами»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский философ Александр Дугин выразил мнение, что украинцы являются «коллективными трансгендерами», сравнив их с русскими, которые изменили этнос.

    По его словам, это русские, которые поменяли свой этнос на «абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу», передает РИА «Новости».

    Дугин сравнил данный процесс с трансгендерным переходом, который, по его мнению, не делает мужчину женщиной, а превращает его в «урода».

    Социолог отметил, что глобалисты восторгались украинцами, обеспечивали их финансами и вниманием, превознося их жестокость к русским как героизм. Он подчеркнул, что эти восторги обернулись обратной стороной, и украинцы превратились в «жалких, неумных, никому неверных, никого не любящих неудачников».

    Философ также охарактеризовал украинских националистов как экстремистов без идеологии, которые нападают на чужую государственность, не имея своей. По его мнению, они лишены стиля, культуры и рациональности.

    Ранее на Украине предлагали перестать считать некоторых украинских граждан «украинцами этически и политически».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему это выгодно киевскому режиму.

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    8 апреля 2025, 21:10 • Новости дня
    Конгрессвумен с украинскими корнями назвала окружение Зеленского «мафией трусов»
    Конгрессвумен с украинскими корнями назвала окружение Зеленского «мафией трусов»
    @ Michael Brochstein/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц отреагировала на заявление МИД Украины о том, что она больше не украинка.

    В ответ на это заявление Спартц подчеркнула, что она гордится своим украинским наследием. «Я горжусь своим украинским наследием настоящих воинов, а не трусов из мафии Зеленского, уничтожающих патриотов», – написала политик в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее издание Telegraph сообщило, что американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Киев отказаться от претензий на освобожденные Россией территории, а Владимира Зеленского уйти в отставку. В ответ спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил: «В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и всегда останется украинской».

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    9 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    Захарова назвала «циничной и лживой» реакцию Зеленского на удар по Кривому Рогу
    Захарова назвала «циничной и лживой» реакцию Зеленского на удар по Кривому Рогу
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала реакцию Владимира Зеленского на удар российских войск по ресторану в Кривом Роге, где проводилось совещание командиров ВСУ.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лживой реакцию главы киевского режима Владимира Зеленского на удар, нанесенный россиянами по месту проведения совещания командиров ВСУ и иностранных наемников, передает ТАСС.

    Захарова заявила, что 4 апреля российские вооруженные силы совершили высокоточный ракетный удар с фугасным снаряжением по ресторану «Магеллан» в Кривом Роге, где проходило совещание командиров соединений ВСУ с участием западных инструкторов. По ее мнению, реакция Зеленского на это событие была в «высшей степени циничной и лживой».

    По ее словам, поражение объектов и гибель гражданского населения в Кривом Роге стали следствием практики киевского режима размещать системы ПВО вблизи жилых домов и их полное непрофессиональное применение.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия украинской системы противовоздушной обороны привели к гибели гражданского населения в Кривом Роге.

    Российское Минобороны сообщило, что  Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

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    8 апреля 2025, 21:39 • Новости дня
    Украинский вопрос не включили в повестку новых переговоров России и США

    Госдепартамент США: Украину не включили в повестку новых переговоров России и США

    Украинский вопрос не включили в повестку новых переговоров России и США
    @ REUTERS/Anton Vaganov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и американская делегации проведут встречу в Стамбуле для обсуждения работы дипломатических миссий без упоминания политических вопросов и ситуации на Украине.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что 10 апреля в Стамбуле состоится вторая встреча делегаций России и США, передает ТАСС. Основной темой обсуждения станет стабилизация работы двусторонних дипломатических миссий.

    Брюс подчеркнула, что в повестке дня встречи не будут затрагиваться политические вопросы, вопросы безопасности и ситуация вокруг Украины.

    Ранее стали известны главы делегаций на новых переговорах России и США в Стамбуле.

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    9 апреля 2025, 11:03 • Новости дня
    Китай опроверг участие своих военнослужащих в конфликте на Украине
    Китай опроверг участие своих военнослужащих в конфликте на Украине
    @ ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Китай официально опроверг участие своих военнослужащих в украинском конфликте и призвал граждан избегать любой вовлеченности в боевые действия, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Линь Цзянь подчеркнул, что правительство Китая настоятельно рекомендует своим гражданам держаться подальше от зон вооруженного конфликта, включая Украину, и не участвовать в военных действиях ни на одной из сторон, передает ТАСС.

    Он отметил, что китайским гражданам категорически не рекомендуется вовлекаться в боевые действия в любой форме.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы якобы захватили в плен двух граждан Китая.

    Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, он заявил, что 10 тыс. военнослужащих КНДР уже находятся в России.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает сотрудничество во всех областях, что не должно никого ни пугать, ни заботить.

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    9 апреля 2025, 00:44 • Новости дня
    В Харькове прогремело 17 взрывов
    В Харькове прогремело 17 взрывов
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове произошло 17 взрывов, в Харьковской области Украины продолжает действовать воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил о как минимум девяти взрывах в Днепре (Днепропетровске). По данным СМИ, сейчас в Днепропетровской области Украины воздушную тревогу уже отменили, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской Весны» пишут, что в Днепропетровске и Харькове «работают «Герани», «на местах прилетов масштабные пожары».

    Напомним, накануне глава областной военной администрации Олег Синегубов также сообщал о взрывах в Харькове.

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    9 апреля 2025, 15:29 • Новости дня
    Депутат Рады назвал последний день президентства Зеленского

    Депутат Рады Дубинский: Первый день мира станет последним для Зеленского

    Депутат Рады назвал последний день президентства Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский утратит актуальность сразу после завершения украинского конфликта, поскольку его роль заключается лишь в затягивании противостояния.

    Дубинский подчеркнул, что Зеленский будет не нужен, как только стороны договорятся о мире. «Но как только тигры договорятся между собой, и кинут шакаленку кусок добычи – война уже не нужна, а с ней Зеленский. Первый день мира – его последний», – написал он, передает РИА «Новости».

    По его мнению, США используют Зеленского исключительно для затягивания конфликта и давления на Россию.

    В воскресенье бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о неких международных планах завершения конфликта на Украине к концу мая, после чего в стране начнется «перезагрузка власти». Такой прогноз она сочла крайне оптимистичным.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Зеленский решил перехитрить Россию и США с выборами на Украине. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко раскрыл план Зеленского провести выборы и остаться у власти.

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    9 апреля 2025, 12:15 • Новости дня
    Захарова заявила о подготовке военной интервенции Британии и Франции в Одессу

    Tекст: Александра Юдина

    Франция и Британия обсуждают возможность военной интервенции в Одессу, рассматривая размещение многонационального миротворческого контингента в черноморских портах Украины, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Париж и Лондон готовят параметры военной интервенции в Одессу. Она подчеркнула, что эти планы обсуждались на совещании начальников западных генштабов в Киеве, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, на совещании, прошедшем 4–5 апреля в Киеве, присутствовали начальники генштабов Украины, Британии и Франции.

    Целью их встречи было определение оперативных планов возможного размещения на украинской территории многонационального миротворческого контингента, как это было ими сформулировано.

    Захарова отметила, что речь, по сути, шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, с акцентом на Одессу. Она также охарактеризовала планы по созданию так называемой коалиции желающих как «мем».

    Российские дипломаты считают, что действия Парижа и Лондона по созданию коалиции для оказания помощи Киеву направлены на подрыв мирного урегулирования на Украине, что может привести к столкновению с НАТО.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что французская и британская стороны пытаются под видом миротворческой миссии на украинской территории провести интервенцию там.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине для сдерживающего эффекта, но не на линии фронта.

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    9 апреля 2025, 12:21 • Новости дня
    Сырский заявил о сокращении военной помощи США Украине
    Сырский заявил о сокращении военной помощи США Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что США сократили объемы военной помощи Украине, вследствие чего основная поддержка идет теперь от европейских партнеров.

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о снижении объема военной помощи от Соединенных Штатов Америки, передает РИА «Новости».

    По его словам, прежняя масштабная поддержка США играла решающую роль в обеспечении украинской армии всем необходимым, однако в настоящее время объемы помощи заметно сократились.

    Сырский отметил, что основную поддержку Украина сейчас получает от европейских партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США велел разработать план резкого сокращения бюджета Пентагона. Пентагон подтвердил намерение сократить расходы в 2026 году на 50 млрд долларов.

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    9 апреля 2025, 01:30 • Новости дня
    ПВО сработала в Таганроге
    ПВО сработала в Таганроге
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Таганроге объявлена беспилотная опасность, сообщила глава города Светлана Камбулова.

    «Внимание! Объявлена беспилотная опасность!» – сообщила Камбулова в Telegram.

    Она сообщила, что работают системы ПВО. Жителей призвали уйти с открытых участков улиц, укрыться в помещениях и не приближаться к окнам.

    Напомним, в начале апреля Таганрог подвергся атаке беспилотников. В феврале ПВО также отражала атаку в районе города. В январе обломки БПЛА упали в Таганроге, вызвав повреждения имущества граждан.

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    9 апреля 2025, 07:59 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 158 украинских дронов

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 158 украинских дронов

    Tекст: Александра Юдина

    За ночь средства ПВО уничтожили 158 украинских дронов, из которых большинство сбили над Краснодарским краем, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Из общего числа дронов, 67 были сбиты над территорией Краснодарского края. В Ростовской области уничтожили 29 беспилотников, в Северной Осетии – 15, в Воронежской области – 11, в Курской – десять, в Белгородской – пять, в Крыму – три, в Пензенской области – два, а в Ставропольском крае, Орловской и Саратовской областях – по одному.

    Кроме того, над акваторией Азовского моря было уничтожено семь дронов, а над Черным морем – шесть. Министерство обороны уточнило, что все беспилотники принадлежали Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области уничтожены беспилотники в нескольких районах, ПВО отражает атаки БПЛА с вечера вторника.

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    9 апреля 2025, 05:55 • Новости дня
    Жильцов эвакуировали из дома в Аксае из-за БПЛА на бельевых веревках

    Tекст: Антон Антонов

    В Аксае на бельевых веревках в многоквартирном жилом доме обнаружен упавший БПЛА самолетного типа, жильцов эвакуировали, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

    Никто не пострадал, «разрушений конструкций дома» не произошло. Эвакуация из 48 квартир была объявлена из-за «угрозы возможной детонации». На базе дома культуры «Молодежный» организовали пункт временного размещения, сообщил Слюсарь в Telegram.

    Напомним, атака на Ростовскую область началась с вечера и продолжилась ночью. Власти Таганрога сообщили о работе систем ПВО.


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