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Украинский ТЦК решил призвать в ВСУ улетевшего на МКС космонавта
Украинский ТЦК попытался вручить повестку улетевшему на МКС космонавту Зубрицкому
Украинский ТЦК (аналог военкоматов) безуспешно пытается вручить повестку на службу в армии 32-летнему бортинженеру Алексею Зубрицкому, который находится на Международной космической станции, куда прибыл на борту «Союз МС-27».
Украинский территориальный центр комплектования не смог вручить повестку Алексею Зубрицкому, который сейчас находится на Международной космической станции, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT. Как отмечает издание, имя российского космонавта и участника нынешней миссии на МКС Алексея Зубрицкого недавно появилось в украинской базе лиц, обвиняемых в дезертирстве и госизмене.
Алексею Зубрицкому 32 года. В свое время он служил в Военно-воздушных силах Украины, пилотировал штурмовики и в 2013 году вошёл в состав авиационного подразделения 204-й Севастопольской бригады тактической авиации. После воссоединения Крыма с Россией он принял решение продолжить службу в Вооруженных силах РФ, где его карьера стремительно пошла вверх.
С 2014 по 2015 год Зубрицкий служил в гвардейском истребительном авиаполку в Миллерово (Ростовская область), а затем, до 2018 года, был старшим летчиком в штурмовом авиаполке, базирующемся в Приморско-Ахтарске на Кубани.
В 2018 году он стал кандидатом в отряд космонавтов-испытателей, а 8 апреля 2025 года Зубрицкий отправился на орбиту на борту «Ракеты Победы» — запуск был приурочен к 80-летнему юбилею Великой Победы. Стыковка с Международной космической станцией прошла успешно. Этот экипаж также доставил на МКС копию Знамени Победы.
Украинские власти обратили внимание на Зубрицкого только этой весной: суд в Киеве вынес заочный приговор – 15 лет заключения, конфискация имущества и обвинение в государственной измене.