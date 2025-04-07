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Командир «Союза МС-27» решил взять пасхальное яйцо на МКС для празднования Пасхи
Командир «Союза МС-27» Сергей Рыжиков решил взять пасхальное яйцо на МКС для празднования Пасхи
Командир корабля «Союз МС-27» Сергей Рыжиков возьмет с собой на Международную космическую станцию покрашенное яйцо, чтобы отметить Пасху в условиях невесомости, он планирует слушать пасхальную службу по аудиотрансляции.
Рыжиков в ходе предстартовой пресс-конференции сообщил, что возьмет с собой на Международную космическую станцию покрашенное яйцо в честь празднования Пасхи, передает ТАСС.
Рыжиков отметил: «В состав вещей своих личных я включил яичко покрашенное, как символ праздника».
Командир экипажа пояснил, что во время пасхальных богослужений будут проходить подготовительные действия к возвращению другой экспедиции на Землю. Это не позволит ему полностью послушать службу, однако после завершения подготовительных работ он планирует включить аудиотрансляцию, чтобы услышать главные слова литургии.
Также экипаж будет использовать фигурку ангела в качестве индикатора невесомости.
Запуск «Союз МС-27» к МКС запланирован на 8.7 мск 8 апреля с космодрома Байконур. Корабль должен пристыковаться к модулю «Рассвет» около 12.04. Ожидается, что миссия продлится до 9 декабря, в течение этого времени будут проведены 50 научных экспериментов, включая два новых. В октябре Рыжиков и Зубрицкий планируют два выхода в открытый космос.
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