В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.1 комментарий
Стало известно о повышении окладов военных и силовиков с 1 октября
Правительство повысило оклады военных и силовиков в России с 1 октября 2025 года на 4,5%
С 1 октября 2025 года оклады военнослужащих и сотрудников ряда органов власти, включая таможенные и федеральную фельдъегерскую связь, увеличат на 4,5% с округлением сумм до целого рубля в сторону увеличения.
Как сообщает ТАСС, правительство России утвердило постановление о повышении с 1 октября окладов военных и сотрудников ряда органов власти. Оклады будут увеличены на 4,5%. Это касается военнослужащих, проходящих службу по контракту и по призыву, а также сотрудников органах внутренних дел, войск национальной гвардии и учреждений уголовно-исполнительной системы.
Кроме того, под повышение попадают сотрудники органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующий состав фельдъегерской связи. В постановлении также указано, что размеры окладов будут округляться до целого рубля в сторону увеличения. Финансирование повышения окладов будет осуществляться за счет федерального бюджета.
Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, в котором детализируются категории сотрудников, затронутые изменениями. Бюджетные ассигнования будут направлены на выплату денежного довольствия соответствующим категориям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с мая планируют увеличить пенсии для ветеранов, льготников и работников авиации и угольной промышленности.