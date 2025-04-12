Стало известно о повышении окладов военных и силовиков с 1 октября

Правительство повысило оклады военных и силовиков в России с 1 октября 2025 года на 4,5%

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает ТАСС, правительство России утвердило постановление о повышении с 1 октября окладов военных и сотрудников ряда органов власти. Оклады будут увеличены на 4,5%. Это касается военнослужащих, проходящих службу по контракту и по призыву, а также сотрудников органах внутренних дел, войск национальной гвардии и учреждений уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, под повышение попадают сотрудники органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующий состав фельдъегерской связи. В постановлении также указано, что размеры окладов будут округляться до целого рубля в сторону увеличения. Финансирование повышения окладов будет осуществляться за счет федерального бюджета.

Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, в котором детализируются категории сотрудников, затронутые изменениями. Бюджетные ассигнования будут направлены на выплату денежного довольствия соответствующим категориям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с мая планируют увеличить пенсии для ветеранов, льготников и работников авиации и угольной промышленности.