«Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

Партия «Альтернатива для Германии» впервые сравнялась по популярности с блоком ХДС/ХСС. Согласно опросу социологического института INSA-Sonntagstrend, обе политические силы набирают по 24% симпатий избирателей.

Результат воспринимается как исторический обоими лагерями.

Для истеблишмента он не просто обескураживающий, но еще и очень тревожный, поскольку важны не столько цифры, сколько динамика. Понятно при этом, что для АдГ занижают цифры и тормозят, как только могут. Тенденция, тем не менее, совершенно однозначна: ХДС и ХСС неуклонно теряют поддержку избирателей – с прошлого опроса блок потерял два пункта, а популярность АдГ, наоборот, неуклонно растет, и на этот раз выросла еще на один пункт.

Причин для депрессии истеблишменту хватает. За шесть недель блок потерял 4,6% поддержки избирателей. Еще не вступивший в должность вероятный канцлер Фридрих Мерц начинает фактически с провала.

Вообще то, что выигравшая выборы в Бундестаг партия начала терять популярность еще до начала формирования правительства – случай уникальный и более чем красноречиво говорящий о положении дел в стране.

Даже прошлая «светофорная коалиция», которой все с самого начала прочили быстрый развал (что на самом деле и случилось), показывала на старте минимальный рост ожиданий. ХДС/ХСС и Мерц же начинают прямо с фиаско.

Разочарование избирателей понятно. Победивший блок проигнорировал все свои обещания (и без того туманные и размытые), и просто-напросто продолжил провальную политику СДПГ, которая привела партию к поражению.

Смотреть в будущее в этом лагере не хочется никому, слишком все предсказуемо и красноречиво. Для того, чтобы сформировать правительство, необходимо более 43% поддержки в парламенте. В то время как коалиция ХДС/ХСС и СДПГ в данный момент набирает 40%. Это значит, во-первых, что сформировать правительство будет непросто, а во-вторых, что новые выборы точно не за горами.

И уже вполне ясно просматриваются их возможные результаты.

Глава социологического института INSA-Sonntagstrend Герман Бинкерт, комментируя результаты опроса, заметил: «Еще даже нет коалиционного соглашения, а АдГ уже самая сильная партия. Где она будет после двух лет работы правительства Мерца/Эскена? Сейчас трудно представить. Но я бы предположил, что около 35%. Тогда ХДС окажется в одной лиге с СДПГ – около 15%. А потом? Брандмауэр? Запрет партии? Объявление чрезвычайного положения?»

Собственно, здесь в нескольких словах сказано все. «Брандмауэр» – то есть запрет на сотрудничество с АдГ, тихой сапой уже нарушается.

Так, округ Йериховер-Ланд в федеральной земле Саксония-Анхальт вводит во всех школах округа ритуал поднятия флага. Это было предложение «Альтернативы для Германии», получившее поддержку депутатов ХДС. Причем это уже не первый случай, когда фактически в обход брандмауэра в округе Йериховер-Ланд ХДС голосует вместе с АдГ. Округ Йериховер-Ланд для АдГ особенный – это родина Алисы Вайдель, лидера «Альтернативы».

Понятно, что на фоне этих новостей в самой «Альтернативе» царит эйфория.

Лидер партии Алиса Вайдель так комментирует исторический результат: «Граждане больше не хотят левое правительство, в котором ХДС/ХСС позволяет СДПГ и «Зеленым» диктовать политику. Обойти АдГ теперь невозможно».

Доверенное лицо Вейдель Маркус Фронмайер так говорит о фиаско леволибералов: «Фридрих Мерц откровенно водил граждан за нос в вопросах долга и миграционной политики – теперь это оборачивается против него. Это не сиюминутный всплеск – это начало перемен. В ближайшие недели мы оставим ХСС позади».

Последнее справедливо. И единственное здравое в этой ситуации предложение озвучивает заместитель председателя парламентской фракции АдГ Беатрис фон Шторх, обращаясь к ХДС: «Пора разворачиваться. Брандмауэр нужно убрать».

Более того, партия уже готова выставить своего кандидата на пост премьер-министра Баден-Вюртемберга – депутата Бундестага Маркуса Фронмайера. Если это произойдет, Маркус Фронмайер может стать первым премьером округа от «Альтернативы». Сама же партия в течение буквально нескольких недель становится первой силой в стране.

Немецкому истеблишменту и евробюрократии в целом есть, о чем задуматься. Ведь подобная ситуация складывается не только в Германии, но и во Франции, и в Восточной Европе, и на европейском Юге. Люди откровенно устали от политики леволибералов, и от замещающей миграции прежде всего.

Не приходится сомневаться: если завтра в Европе пройдут честные выборы, к власти повсеместно придут правые популисты. Это уже очевидно всем. И на этом фоне главной интригой становится вопрос: на что пойдет евробюрократия, чтобы этого не допустить?

Стратегия в целом понятна, ее мы уже не раз наблюдали. Так, в Австрии правую «Партию свободы», победившую на последних выборах, к власти в итоге не допустили. Еще более скандальная ситуация сложилась в Румынии, где выигрывающего выборы правого популиста Кэлина Джорджеску сняли с дистанции. Наконец, во Франции судебным решением фактически запретили Ле Пен баллотироваться на следующих выборах.

Пойдет ли евробюрократия на запрет АдГ, чтобы не допустить победы фактически уже главной политической силы в стране? В условиях тотального недовольства людей, когда власть Брюсселя трещит по швам, а Трамп наращивает давление и угрозы?

Тарифы, введенные против Евросоюза – мощный рычаг давления Трампа на евробюрократов. А требования американского президента совершенно недвусмысленны: не чинить препятствия правым, обеспечить честные выборы. Но для евробюрократии честные выборы означают только одно – разгромное поражение. Причем буквально по всей территории континентальной Европы, и даже на острове, где партия Найджела Фараджа уже обходит по опросам действующего премьера Кира Стармера.

Кстати, сам Стармер на днях признал реальность нового порядка вещей, заявив в интервью газете Times: Трамп предпринял шаг, с которым мы не согласны, но есть причина, по которой люди поддерживают его в этом. Мир изменился, глобализация закончилась, и теперь мы вошли в новую эру.

Что ж, «новая эра» завтрашней европейской реальности выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа наций», «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна, а для настоящей, исторической, христианской Европы, «новая эра» – последняя надежда на возрождение.