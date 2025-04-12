Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики

Российские космонавты с МКС пожелали благополучия и радости от побед в космосе

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские космонавты на Международной космической станции поздравили соотечественников с Днем космонавтики. Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков обратились к россиянам с орбиты. Видеоролик с их поздравлением был опубликован в Telegram-канале Роскосмоса.

Овчинин отметил, что в России космос всегда играл особую роль. В своем обращении Вагнер рассказал, что после полета Юрия Гагарина миллионы советских детей мечтали стать космонавтами. Сегодня интерес к космонавтике вновь растет среди молодежи. Он подчеркнул достижения России, первые шаги которой в космосе были возможны благодаря тысячам талантливых людей.

Песков в своем поздравлении выразил благодарность работникам ракетно-космической отрасли. Он сказал: «Сегодня с орбиты мы желаем вам благополучия и радости от новых побед в космосе. С праздником, друзья, с Днем космонавтики!»

8 апреля пилотируемый корабль «Союз МС-27» успешно пристыковался к российскому модулю «Причал» на Международной космической станции, доставив новый международный экипаж.

Экипаж включает космонавта Роскосмоса Алексея Зубрицкого, который является шестым специальным корреспондентом ТАСС на МКС.

Вместе с ним на станцию прибыли космонавт Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонни Ким.