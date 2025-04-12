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    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

    5 комментариев
    12 апреля 2025, 00:21 • Новости дня

    Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики

    Российские космонавты с МКС пожелали благополучия и радости от побед в космосе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Космонавты на Международной космической станции поздравили россиян с Днем космонавтики, пожелав им благополучия и радости от новых побед в космосе, видеопоздравление опубликовал «Роскосмос».

    Российские космонавты на Международной космической станции поздравили соотечественников с Днем космонавтики. Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков обратились к россиянам с орбиты. Видеоролик с их поздравлением был опубликован в Telegram-канале Роскосмоса.

    Овчинин отметил, что в России космос всегда играл особую роль. В своем обращении Вагнер рассказал, что после полета Юрия Гагарина миллионы советских детей мечтали стать космонавтами. Сегодня интерес к космонавтике вновь растет среди молодежи. Он подчеркнул достижения России, первые шаги которой в космосе были возможны благодаря тысячам талантливых людей.

    Песков в своем поздравлении выразил благодарность работникам ракетно-космической отрасли. Он сказал: «Сегодня с орбиты мы желаем вам благополучия и радости от новых побед в космосе. С праздником, друзья, с Днем космонавтики!»

    8 апреля пилотируемый корабль «Союз МС-27» успешно пристыковался к российскому модулю «Причал» на Международной космической станции, доставив новый международный экипаж.

    Экипаж включает космонавта Роскосмоса Алексея Зубрицкого, который является шестым специальным корреспондентом ТАСС на МКС.

    Вместе с ним на станцию прибыли космонавт Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонни Ким.

    11 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями

    «Техкрим» запустил серийное производство патронов «Тандем» с двумя пулями

    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями
    @ techcrim.ru

    Tекст: Ирма Каплан

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство патронов «Тандем», которые повышают плотность огня за счет двух пуль в одном патроне.

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство новых патронов калибра 7,62х54R, которые получили название «Тандем». Они оснащены двумя пулями, что позволяет увеличить плотность огня.

    «Патроны предназначены для стрельбы из любого стрелкового оружия калибра 7,62х54R с целью увеличения плотности огня за счет большего количества поражающих элементов на дистанции до 250 м при стрельбе по боковым целям и до 350 м при стрельбе по угонным или встречным целям», – сказано в описании патрона.

    Кроме того, при средней массе в 26-28 г пули имеют биметаллическую оболочку и стальной, неупрочненный сердечник. Стальная гильза плакирована медью (биметалл), что повышает эффективность изделия при работе в различных условиях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пенсионер из Татарстана Евгений Севен разработал видеоприцел «Чернобог», позволяющий вести прицельный огонь из-за укрытия благодаря передаче изображения на нашлемный монитор.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему беспилотники сильнее боевых лазеров.

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    11 апреля 2025, 20:08 • Новости дня
    Стало известно, что Путин сказал Уиткоффу при встрече
    Стало известно, что Путин сказал Уиткоффу при встрече
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поприветствовал спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа на английском языке на встрече в Петербурге.

    На встрече Путин, приветствуя гостя, произнес: «Welcome» и пожал ему руку, передает РИА «Новости».

    Это рукопожатие и традиционное английское приветствие задали дружелюбный тон мероприятию. Уиткофф поблагодарил Путинам за время, уделенное этой встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Путина и Уиткоффа в Петербурге будут проходить в закрытом формате.

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    11 апреля 2025, 19:05 • Видео
    Новый раунд переговоров России и США

    В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

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    11 апреля 2025, 10:34 • Новости дня
    Шесть стран Европы выразили готовность отправить войска на Украину
    Шесть стран Европы выразили готовность отправить войска на Украину
    @ Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня, сообщает AFP.

    По данным AFP, лишь шесть стран из тридцати участников международной «коалиции желающих» выразили готовность отправить свои военные контингенты на Украину. В их числе оказались Великобритания, Франция и страны Балтии. Основной целью миссии объявлено обеспечение прекращения огня на Украине, пишет «Коммерсантъ».

    Накануне состоялись переговоры министров обороны европейских стран, где обсуждалось возможное развертывание войск. Британские и французские власти сообщили, что на переговорах «был достигнут прогресс», тем не менее министры других стран выделили неопределенности относительно целей будущей миссии. Также остается неизвестным, получат ли эти силы поддержку от США.

    Глава министерства обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что у Стокгольма есть «ряд вопросов, которые нужно прояснить» перед тем, как взять на себя какие-либо обязательства. Основной проблемой для европейских союзников является недостаток ясности в отношении действий США и России по прекращению боевых действий.

    Силы коалиции планируется развернуть на Украине после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Они будут обеспечивать безопасность ключевых инфраструктурных объектов.

    Ранее Украина представила список требований для размещения миротворческих сил, в который включены вопросы мандата и инфраструктуры.

    Европейским военным на Украине предрекли провал без поддержки США, заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палица сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

    В МИД России заявили, что европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом.

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    11 апреля 2025, 11:40 • Новости дня
    Лавров заявил о понимании Трампом ненависти Зеленского к русским
    Лавров заявил о понимании Трампом ненависти Зеленского к русским
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

    Лавров отметил, что Зеленский в одном из интервью выразил негативное отношение ко всем русским, подчеркнув, что «их всех ненавидит», передает ТАСС.

    Глава МИД подчеркнул, что даже гипотетическая передача территорий таким образом невозможна.

    По его словам, администрация Трампа не раз публично высказывала мнение, что Зеленскому придется смириться с потерей территорий.

    Лавров также отметил, что подобные высказывания со стороны Зеленского подрывают возможность мирных переговоров и компромисса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта. В январе он сказал, что «искренне презирает» россиян. При этом в марте Зеленский, говоря о гибели людей в ходе конфликта на Украине, заявил, что ему «всех жалко».

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    11 апреля 2025, 07:29 • Новости дня
    Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск в команде Белого дома
    Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск в команде Белого дома
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил на канале Fox News, что возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Илон Маск не нужен ему для работы, но остается из-за личной симпатии.

    Трамп подчеркнул, что Маск не является необходимым членом его команды, однако остается в администрации из-за симпатии, передает РИА «Новости».

    «Илон проделал фантастическую работу. Смотрите, он сидит здесь, и мне все равно», – сказал Трамп.

    Президент также упомянул о машине Tesla, подаренной Илоном Маском. Он пояснил, что приобрел ее не ради скидки или особого отношения, а намеренно по максимальной цене.

    Ранее демократы призвали Трампа отстранить Илона Маска от работы в DOGE к 30 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск рисковал потерять свое влияние и покинуть администрацию Дональда Трампа из-за конфликта с врагами в его окружении. Кроме того, Маск подвергался критике со стороны протестующих, которые требовали его отставки из властных структур.

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    11 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    Названы преимущества лайнера МС-21-300 над Ту-154М

    Глава ЦАГИ сообщил об экономии топлива у МС-21-300 по сравнению с Ту-154М

    Названы преимущества лайнера МС-21-300 над Ту-154М
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новейший российский лайнер МС-21-300 расходует вдвое меньше топлива, чем советский Ту-154М, что стало значимым шагом в экономии авиационного керосина, заявил гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало.

    Сыпало сообщил, что новейший российский лайнер МС-21-300 оказался вдвое экономичнее по расходу топлива по сравнению с советским самолетом Ту-154М, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что достижение такой эффективности стало возможным благодаря прогрессу в авиационных технологиях.

    Сыпало отметил, что внедрение революционных новшеств в авиации требует значительных затрат. Однако крупнейшие мировые компании и авиационные центры продолжают исследовать и внедрять новые технологии, включая поддерживаемые государством проекты. Эти усилия обусловлены не только экономической конкуренцией, но и ужесточающимися экологическими требованиями, такими как сокращение выбросов углекислого газа и шумового загрязнения вблизи аэропортов.

    Гендиректор ЦАГИ также рассказал о перспективах использования концепции «летающее крыло» в пассажирской авиации. По результатам исследований, эта схема может обеспечить на 15-20 процентов лучшую топливную эффективность по сравнению с традиционными компоновками.

    «Летающее крыло» обладает значительным потенциалом в снижении уровня шума, что делает его привлекательным для использования в условиях современных экологических норм.

    Кроме того, Сыпало упомянул возрождение интереса к конструкторским разработкам сверхзвуковых пассажирских самолетов с приемлемым уровнем звукового удара. Это направление стало актуальным после долгих лет попыток решить проблему звукового удара, характерную для Ту-144 и Concord.

    Ростех опубликовал видео с исполнением фигуры высшего пилотажа российским пассажирским лайнером МС-21-300.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия до 2030 года должна произвести около 200 самолетов для замены устаревающих иностранных лайнеров, используемых российскими авиалиниями.

    Также в Ростехе сообщили, что самолеты МС-21 и SSJ New выходят на этап летных сертификационных испытаний, преодолевая санкционные ограничения.

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    11 апреля 2025, 16:20 • Новости дня
    Эстония задержала предположительно шедший в Усть-Лугу танкер Kiwala

    Предположительно шедший в Усть-Лугу танкер Kiwala задержан военными Эстонии

    Эстония задержала предположительно шедший в Усть-Лугу танкер Kiwala
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    ВМС Эстонии задержали нефтяной танкер Kiwala, предположительно следовавший в российский порт Усть-Луга, пишет эстонская газета Postimees.

    Военно-морские силы Эстонии в заливе Мууга близ острова Аэгна задержали судно Kiwala якобы для проверки документов, как сообщил командующий ВМС коммодор Иво Вярк, пишет газета Postimees.

    Издание указывает, что рано утром ВМС Эстонии задержали «попавший под санкции нефтяной танкер Kiwala, следовавший в порт Усть-Луга в России». В качестве порта отправления судно указало порт Сикка, расположенный в Вест-Индии. Отмечается, что судно зарегистрировано в Джибути, оно шло без флага, что является нарушением. Капитан судна – гражданин Китая.

    Танкер вошел в воды Эстонии в 4:19 утра пятницы, и, по данным Marine Traffic, в настоящее время он на якоре у острове Аэгна и охраняется несколькими кораблями ВМС Эстонии.

    «Это потенциальный случай нарушения режима международных санкций – ранее Kiwala уже подвергалась санкциям со стороны Евросоюза, Великобритании, Канады и Швейцарии в связи с незаконной транспортировкой российской нефти», – сказал Вярк.

    В марте сообщалось, что индийские власти отказали танкеру Andaman Skies, перевозившему российскую нефть, в швартовке в порту Вадинар из-за недочетов в документации, связанных с непризнанием сертификации компании Dakar Class.

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    11 апреля 2025, 18:06 • Новости дня
    Стала известна страна первого зарубежного визита президента Грузии

    Первый официальный визит президент Грузии Кавелашвили совершит в Азербайджан

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Михаил Кавелашвили, избранный на этот пост в декабре 2024 года, свой первый официальный визит совершит в Азербайджан 15-16 апреля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщила пресс-служба президента Грузии, подготовку к визиту Михаил Кавелашвили обсудил в пятницу с послом Азербайджана в стране Фаигом Гулиевым.

    Стороны подтвердили «тесные дружеские отношения» и договорились «придать большую динамику стратегическим партнерским отношениям», сказано в сообщении.

    «Михаил Кавелашвили подчеркнул, что стабильность в регионе и сохранение мира приобретают еще большую важность на фоне мировых конфликтов, геополитической напряженности и тарифных войн», – отметили в пресс-службе.

    Предполагается, что в конце апреля президент Грузии посетит Армению.

    Ранее сообщалось, что президент Грузии Михаил Кавелашвили не намерен посещать Москву 9 мая, вопреки утверждениям оппозиции.

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    11 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

    Politico: Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США, которую проводит президент Дональд Трамп, пишет Politico.

    Это заявление прозвучало во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине, сообщает Politico. «Китай и ЕС должны совместно защищать экономическую глобализацию и справедливую международную торговлю», – заявил Си Цзиньпин, добавив, что Пекин и Брюссель должны противостоять «односторонним и запугивающим практикам».

    Испанский премьер-министр поддержал инициативу главы КНР, подчеркнув необходимость диалога и укрепления отношений с другими странами в условиях «сложной глобальной обстановки». Он также назвал Китай «фундаментальным партнером, когда речь идет о противостоянии величайшим мировым вызовам».

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, напротив, считает, что Европе следует сохранить «прагматичный и открытый подход» к США. На следующей неделе она посетит Овальный кабинет, чтобы обсудить с Трампом торговые вопросы.

    Кроме того, Санчес сообщил, что обсуждал визит в Китай с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. В июле лидеры ЕС планируют встретиться с Си Цзиньпином в Пекине, что совпадает с 50-летием установления отношений между ЕС и Китаем.

    Ранее сообщалось, что ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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    11 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    Центр «Россия» подписал меморандумы о визуальном коде страны

    Tекст: Александра Юдина

    Национальный центр «Россия» подписал меморандумы с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка» для формирования единого визуального кода с акцентом на традиции и современные ценности.

    Национальный центр «Россия» подписал меморандумы о сотрудничестве с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка», с целью формирования единого подхода к визуальному коду страны, указано на сайте russia.ru.

    Первый меморандум с Клубом инвесторов Москвы направлен на создание архитектурного и градостроительного облика, который объединит традиционные и современные визуальные элементы России.

    Гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский подчеркнули, что меморандум позволит создать платформу для диалога с экспертным сообществом, чтобы разработать архитектурный код на основе российских ценностей.

    Второй меморандум с АО «Марка» сосредоточен на продвижении уникального визуального стиля через почтовые знаки и открытки.

    Председатель совета директоров АО «Марка» Дмитрий Панышев отметил, что они надеются на идеи от Национального центра для создания почтовых миниатюр и открыток с дополненной реальностью, которые будут отражать суверенитет и культурные традиции России.


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    11 апреля 2025, 14:52 • Новости дня
    Спектакль с Хаматовой в Грузии отменили в день премьеры
    Спектакль с Хаматовой в Грузии отменили в день премьеры
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Тбилисском русском драматическом театре отменили спектакль «Исцеление» с участием актрисы Чулпан Хаматовой.

    Спектакль «Исцеление» с Чулпан Хаматовой отменили в день премьеры, передает RT со ссылкой на «Абзац». Администрация театра сообщила, что инициатива исходила от организаторов, однако причины не раскрываются.

    «Отмена была не со стороны театра, это с их стороны, и поэтому абсолютно не знаем причин», – заявил представитель театра изданию.

    При этом не уточняется, переносится спектакль или он окончательно отменен.

    В прошлом году актрису Чулпан Хаматову, уехавшую из России в Латвию, уволили из Нового Рижского театра, а спектакли с ее участием отменили.

    Актриса Алена Яковлева призвала свою коллегу Чулпан Хаматову, уехавшую из России, отказаться от звания народной артистки России из-за ее позиции.

    Коментарии (11)
    11 апреля 2025, 17:21 • Новости дня
    Уиткоффу вручили мацу и кошерное вино в Петербурге

    Уиткофф посетил хоральную синагогу в Петербурге

    Уиткоффу вручили мацу и кошерное вино в Петербурге
    @ t.me/sinagogaSPb

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, прибывший в Россию в пятницу, посетил Петербургскую синагогу.

    Визит состоялся в преддверии праздника Песах, отмечаемого как праздник свободы, передает «Фонтанка». Уиткофф прибыл в сопровождении своей супруги и генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

    Во время визита Уиткофф беседовал с главным раввином Петербурга Менахемом Певзнером и председателем еврейской общины Марком Грубаргом. Как отметили в синагоге, «встреча прошла в теплой доброжелательной обстановке». Гостю были вручены маца и кошерное вино, символы Песаха, так как в дни праздника запрещено употребление хамеца (мучного), иудеи едят только мацу (пресный пасхальный хлеб).

    Кроме того, стороны обсудили недельную главу Торы «Цав». Уиткоффу предложили остаться на день, чтобы отпраздновать пасхальный седер вместе с еврейской общиной Петербурга.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля анонсировал встречу президента Владимира Путина с Уиткоффом.

    Коментарии (8)
    11 апреля 2025, 12:39 • Новости дня
    Le Figaro: Французские военные составили карты для операций против России

    Le Figaro: Военные Франции обновили карты местности для борьбы с Россией

    Le Figaro: Французские военные составили карты для операций против России
    @ ANNA SZILAGYI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Французские военные обновили карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией для возможных операций НАТО против России, уделив особое внимание стратегически важным Фокшанским воротам.

    Французские военные картографы развернуты на восточном фланге НАТО и составляют обновленные карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на фоне напряженности в отношениях с Россией, пишет Le Figaro.

    «Приданная инженерной бригаде 28-я географическая группа отправилась в Румынию для проведения точных и современных топографических съемок. Они привезли с собой вводную часть к будущей карте в качестве сувенира и повесили в коридоре штаба 28-й географической группы (ГГ)», – сказано в материале.

    Географическая группа – самый маленький полк Франции, дислоцируется в городе Агно, рядом с другими подразделениями, занимающимися разведкой. Однако с осени 2024 года он вернулся в ряды инженерной бригады. В операциях и планировании принимают участие 350 солдат 28-й ГГ.

    Военнослужащие 28-й ГГ прибыли в Румынию для обновления карт в 2024 году. На карте Румынии рельеф представлен в трех измерениях. Там изображен Карпатский горный хребет, образующий дугу в центре территории, город Чинку, где французская армия разместила тысячу солдат после 2022 года. С другой стороны равнина спускается к холмам Молдавии, руслу Дуная чуть южнее, а там открывается путь на Украину, пишет издание.

    «Румыны называют этот регион «Ворота Фокшан», – объяснил полковник Жером.

    Фокшанские ворота считаются дверью в Европу для гипотетического российского наступления, поэтому французы загодя приступили к изучению местности, где могут разворачиваться боевые действия.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Швеция усилила подготовку элитных войск на севере страны для возможной конфронтации с Россией в Арктике, на что посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Россия не угрожает Швеции и Финляндии, но готова к ответным мерам, если угрозы будут исходить из этих стран.

    В марте политолог Вадим Трухачёв пояснил газете ВЗГЛЯД, как Европа пытается склонить Америку к общей борьбе с Россией.

    Коментарии (14)
    11 апреля 2025, 09:37 • Новости дня
    Поезд с европейскими туристами закидали камнями в Киргизии

    Tекст: Александра Юдина

    В Чуйской области Киргизии неизвестные закидали камнями поезд с туристами из Европы, разбив окна в вагонах и ранив сотрудника поездной бригады.

    В Чуйской области Киргизии поезд с туристами из Европы подвергся атаке камнями, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел на перегоне Кант – Аламедин, когда поезд следовал из города Балыкчы. В результате вандализма были разбиты окна в вагонах и пострадал один из сотрудников поездной бригады.

    В пресс-службе госпредприятия «Кыргыз темир жолу» выразили обеспокоенность произошедшим, отметив, что такие действия представляют угрозу безопасности пассажиров и могут негативно сказаться на международном имидже страны.

    Представители «Киргизских железных дорог» призвали местных жителей к сознательности и ответственности, напомнив, что любые нарушения безопасности на железной дороге будут преследоваться по закону.

    Напомним, первый в этом году туристический поезд с путешественниками из Европы прибыл в Бишкек. Этот маршрут охватывает несколько стран Центральной Азии: Узбекистан, Киргизию и Казахстан. Состав поезда состоит из 11 вагонов, и в нем путешествуют более 80 туристов.

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    11 апреля 2025, 19:51 • Новости дня
    «Атомфлот» пообещал подарить проспавшему ледокол «Арктика» рыбаку фотоальбом
    «Атомфлот» пообещал подарить проспавшему ледокол «Арктика» рыбаку фотоальбом
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    «Атомфлот» решил подарить фотоальбом рыбаку, который проспал момент прохода атомного ледокола «Арктика» всего в нескольких метрах от своей палатки на Енисее.

    В Telegram-канале госпредприятия указано, что рыбаку, который в своей палатке на Енисее проспал прохождение атомного ледокола «Арктика», решено вручить фотоальбом.

    Сотрудники «Атомфлота» отметили, что это сделано для того, чтобы он мог увидеть, кого именно пропустил во время сна.

    «У рыбаков на Енисее есть примета, что клев лучше там, где канал проложен атомным ледоколом», – сказали в «Атомфлоте».

    Многие в комментариях поддержали инициативу компании, отметив, что такой подарок станет хорошим напоминанием о необычном происшествии.

    Инцидент, который стал известен благодаря видео, распространившемуся в социальной сети «ВКонтакте», вызвал большой интерес у пользователей. На видео, которое стало вирусным, вероятный приятель рыбака делится, что тот не заметил проход ледокола, хотя он двигался всего в нескольких метрах от палатки.

    Коментарии (9)
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