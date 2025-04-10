В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.3 комментария
В Шерегеше стартовал горнолыжный карнавал GrelkaFest
На горнолыжном курорте Шерегеш (Кемеровская область) стартовал фестиваль GrelkaFest. Мероприятие посвящено уникальным спускам и известно своей масштабностью. В этом году в нем примут участие более 30 тыс. человек (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)
Всего с 10 по 13 апреля состоится семь тематических спусков. Темой открывающего события стала «Красная дорожка». Участники заезда прокатились на лыжах в модных платьях и аксессуарах (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)
Среди других тем спусков: «Карнавальный», «Свадебный» и «Совершеннолетний». Требования к костюмам на каждом заезде будут отличаться (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)
В День космонавтики, 12 апреля, состоятся особые заезды: дневной и ночной. Его участники должны будут нарядиться в костюмы астронавтов или инопланетян (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)
Завершится фестиваль «Пижамным» спуском: участники спустятся с горы в ночных костюмах и халатах (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)
Мероприятие не останется и без музыкального сопровождения. Участников фестиваля своими песнями порадуют группы The Hatters и «Иванушки International» (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)
Фишкой фестиваля как всегда станет конкурс красоты «Мисс Шерегеш». Девушкам предстоит не только эффектно представить себя со сцены, но и спуститься с горы (в этом году в оригинальных костюмах космической тематики) (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)
Кроме того, гостей фестиваля ждут зрелищные прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн, массовый флешмоб «Запуск космического корабля» (участники выстроятся на склоне в форме ракеты и в светящихся костюмах, с фонариками, будут подниматься по склону) (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)
Участников ждет и другой сюрприз: семь пар официально поженятся в рамках фестиваля. Их свадьба пройдет на одной из гор курорта (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)