Участников ждет и другой сюрприз: семь пар официально поженятся в рамках фестиваля. Их свадьба пройдет на одной из гор курорта (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)

Кроме того, гостей фестиваля ждут зрелищные прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн, массовый флешмоб «Запуск космического корабля» (участники выстроятся на склоне в форме ракеты и в светящихся костюмах, с фонариками, будут подниматься по склону) (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)

Фишкой фестиваля как всегда станет конкурс красоты «Мисс Шерегеш». Девушкам предстоит не только эффектно представить себя со сцены, но и спуститься с горы (в этом году в оригинальных костюмах космической тематики) (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)

Мероприятие не останется и без музыкального сопровождения. Участников фестиваля своими песнями порадуют группы The Hatters и «Иванушки International» (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)

В День космонавтики, 12 апреля, состоятся особые заезды: дневной и ночной. Его участники должны будут нарядиться в костюмы астронавтов или инопланетян (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)

Среди других тем спусков: «Карнавальный», «Свадебный» и «Совершеннолетний». Требования к костюмам на каждом заезде будут отличаться (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)

Всего с 10 по 13 апреля состоится семь тематических спусков. Темой открывающего события стала «Красная дорожка». Участники заезда прокатились на лыжах в модных платьях и аксессуарах (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)

На горнолыжном курорте Шерегеш (Кемеровская область) стартовал фестиваль GrelkaFest. Мероприятие посвящено уникальным спускам и известно своей масштабностью. В этом году в нем примут участие более 30 тыс. человек (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)

Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

Китай и США перешли к полному уничтожению торговли друг с другом Противостояние США и Китая достигло небывалого размаха. Ни одна из сторон не желает останавливаться и вводит все новые и новые пошлины друг против друга. Дональд Трамп решил поощрить послушные страны отсрочкой на три месяца, а строптивый Китай наказать новым ростом пошлин до 125%. США и Китай в шаге от полного прекращения торговли друг с другом. Кто выйдет победителем в этой борьбе? Подробности Перейти в раздел

Зеленский решил перехитрить Россию и США с выборами на Украине На Украине все активнее обсуждается подготовка избирательной кампании, хотя до недавних пор власти и оппозиция это отрицали. На этом фоне Владимир Зеленский, похоже, ищет способ гарантировать свое переизбрание, в том числе с помощью форсирования сроков самой кампании. В чем заключается суть этой идеи и почему она может помешать планам России и США по урегулированию конфликта на Украине? Подробности Перейти в раздел

Ту-154 Качиньского был заранее обречен Ровно 15 лет назад произошло событие, которое до сих пор служит сильнейшим раздражителем в отношениях между Москвой и Варшавой – катастрофа Ту-154М, в котором погиб президент Польши Лех Качиньский и еще десятки представителей польского руководства. Все эти годы в Польше выдвигались все более и более абсурдные версии этой трагедии. Между тем, картина катастрофы предельно ясна – и предпосылки ее были созданы задолго заранее. Подробности Перейти в раздел

США берут на испуг восточный фланг НАТО В ЕС опасаются вывода американского контингента из Европы. Белый дом намерен не только сократить собственные войска в Старом Свете на 10 тыс. человек, но и покинуть Жешув – базу, ставшую главным центром военной помощи Украине. Эксперты отмечают, что Дональд Трамп начинает масштабный процесс переосмысления сотрудничества в сфере безопасности с Брюсселем. Как это отразится на восточном фланге НАТО? Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел