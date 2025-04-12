Ретейлеры в России начали снижать цены из-за укрепления рубля

Ретейлеры России снизили цены на 12% из-за роста курса рубля

Tекст: Вера Басилая

Российские ретейлеры начали снижать цены в связи с укреплением рубля. На сайте ЦУМ было отмечено снижение цен на 12%, объясненное ростом курса. Wildberries также сообщают о снижении цен на китайские смартфоны, что привело к росту их продаж почти на треть. В Объединенной компании Wildberries и Russ пояснили, что ценообразование зависит от продавца, а курсы валют влияют на электронику, передает ТАСС.

Президент АКИТ Артем Соколов отметил, что изменения в ценах товаров происходят с задержкой после изменения курса валют, так как товарные партии закупаются заранее. Станислав Богданов из АКОРТ добавил, что снижение цен на электронику, в частности iPhone, стало заметным в конце первого квартала. На бытовую технику и электронику изменения курса могут воздействовать с отсрочкой до полугода.

Богданов также подчеркнул, что скоропортящиеся импортные товары, такие как фрукты и овощи, быстрее всего реагируют на изменения курса рубля. Новые поставки этих товаров осуществляются по актуальному курсу, в отличие от товаров длительного хранения, где изменения происходят медленнее из-за долгосрочных контрактов и логистики.

Ранее российские власти отказались вводить предельные розничные цены на социально значимые продукты, доверяя добровольным ограничениям от торговых сетей и производителей.

Министерство сельского хозяйства сообщало, что в сентябре 2024 года цены на сливочное масло выросли на 17,96% по сравнению с началом года. ФАС заподозрил крупнейшие торговые сети в завышении цен на продукты.

Между тем, рубль признан оптимальной валютой для сбережений россиян.