Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.10 комментариев
Гендиректор Роскосмоса обсудил на Байконуре совместные проекты с замглавы NASA
Гендиректор Роскосмоса Баканов встретился с замглавы NASA Бауэрсоксом
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов и заместитель администратора NASA Кеннет Бауэрсокс начали встречу для обсуждения космического сотрудничества.
В числе обсуждаемых тем – сотрудничество на Международной космической станции (МКС), подготовка к предстоящему 8 апреля пилотируемому запуску и планирование совместного празднования годовщины знаменитой стыковки «Союз-Апполон», сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о планируемых переговорах с Илоном Маском по вопросам сотрудничества.
Издание Hill писало, что США могут предложить России возобновление космического сотрудничества, включая участие в программе «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну, в обмен на мирное урегулирование конфликта на Украине.