Гендиректор Роскосмоса обсудил на Байконуре совместные проекты с замглавы NASA

Гендиректор Роскосмоса Баканов встретился с замглавы NASA Бауэрсоксом

Tекст: Валерия Городецкая

В числе обсуждаемых тем – сотрудничество на Международной космической станции (МКС), подготовка к предстоящему 8 апреля пилотируемому запуску и планирование совместного празднования годовщины знаменитой стыковки «Союз-Апполон», сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о планируемых переговорах с Илоном Маском по вопросам сотрудничества.

Издание Hill писало, что США могут предложить России возобновление космического сотрудничества, включая участие в программе «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну, в обмен на мирное урегулирование конфликта на Украине.