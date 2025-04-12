СМИ: Илья Дель получил ножевое ранение в конфликте с актрисой Александрой Дроздовой

СМИ: Актер Илья Дель получил ножевое ранение в конфликте с актрисой Александрой Дроздовой

Tекст: Мария Иванова

Актер Илья Дель, известный своими ролями в фильмах и сериалах, таких как «Пророк. История Александра Пушкина» и «Цой», получил травму во время бытового конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел у него дома, после чего актера госпитализировали. По словам представителей театра имени Ленсовета, где служит Дель, его состояние оценивается как «адекватное», и угрозы для жизни нет.

По информации регионального телеканала «78», причиной госпитализации стало ножевое ранение, которое актеру якобы нанесла актриса Александра Дроздова в ходе семейного конфликта. Однако официальных комментариев от правоохранительных органов на данный момент нет.

Илья Дель начал служить в театре имени Ленсовета в 2022 году, ранее он уже работал там с 2013 по 2017 год. Сейчас он продолжает свою карьеру как в театре, так и на экране.

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