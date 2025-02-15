Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.0 комментариев
Певица Немеляйнен погибла в ходе бытовой ссоры в Севастополе
В Севастополе в результате ссоры в дачном кооперативе «Муссон» на Фиолентовском шоссе была убита певица Наталья Немеляйнен, известная как вокалистка NEMA, ее спутник получил ранения от ударов кирпичом.
В результате бытовой ссоры в дачном кооперативе в Севастополе была убита певица Наталья Немеляйнен, известная как вокалистка NEMA, сообщает РИА «Новости» . Ссора произошла в ночь на 12 февраля, когда житель кооператива устроил застолье с Немеляйнен и ее сожителем в СНТ «Муссон». В ходе конфликта сосед напал на них с кирпичом, нанеся смертельные удары по голове певицы, а также ранив ее спутника.
Сожитель погибшей, 36-летний мужчина, был госпитализирован после инцидента. Подозреваемый в преступлении задержан и находится под стражей.
У Немеляйнен осталась 14-летняя дочь, за соблюдением прав которой сейчас следит прокуратура региона. Девочку передали отцу, который теперь будет заботиться о ней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Челябинске супруга рэпера ТрикоПюшона убила мужа ножом в шею во время ссоры. Причем музыкант водил знакомство с Энди Картрайтом, которого расчленила собственная жена. Уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) было зарегистрировано Смольнинским райсудом в Петербурге.