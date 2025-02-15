Певица Немеляйнен погибла в ходе бытовой ссоры в Севастополе

Tекст: Мария Иванова

В результате бытовой ссоры в дачном кооперативе в Севастополе была убита певица Наталья Немеляйнен, известная как вокалистка NEMA, сообщает РИА «Новости» . Ссора произошла в ночь на 12 февраля, когда житель кооператива устроил застолье с Немеляйнен и ее сожителем в СНТ «Муссон». В ходе конфликта сосед напал на них с кирпичом, нанеся смертельные удары по голове певицы, а также ранив ее спутника.

Сожитель погибшей, 36-летний мужчина, был госпитализирован после инцидента. Подозреваемый в преступлении задержан и находится под стражей.

У Немеляйнен осталась 14-летняя дочь, за соблюдением прав которой сейчас следит прокуратура региона. Девочку передали отцу, который теперь будет заботиться о ней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Челябинске супруга рэпера ТрикоПюшона убила мужа ножом в шею во время ссоры. Причем музыкант водил знакомство с Энди Картрайтом, которого расчленила собственная жена. Уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) было зарегистрировано Смольнинским райсудом в Петербурге.