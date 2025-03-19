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    Украина становится только частью договоренностей между Россией и США
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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У американской пропаганды нашлись пределы

    Смогут ли в США на поле военной пропаганды создать взамен неэффективных «Свободы» и «Голоса Америки» нечто более опасное и современное?

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Если человек «переобулся», он еще не стал нашим

    Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

    13 комментариев
    19 марта 2025, 01:31 • Новости дня

    Корабль Crew Dragon вернул астронавтов с МКС после многомесячной задержки

    Космический корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым и астронавтами НАСА вернулся на Землю

    Tекст: Антон Антонов

    Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX совершил приводнение в Атлантическом океане; на нем на Землю вернулись астронавты НАСА, которые должны были покинуть МКС еще в июне; также на Землю вернулся космонавт Роскосмоса Александр Горбунов.

    Crew Dragon успешно приводнился у побережья штата Флорида в 17.57 по времени восточного побережья США (00.57 мск среды), передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж миссии Crew-9 включает в себя космонавта Роскосмоса Александра Горбунова, а также астронавтов НАСА Барри Уилмора, Суниту Уильямс и Ника Хейга.

    Уилмор и Уильямс прибыли на МКС на борту первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner, который был запущен корпорацией Boeing 5 июня 2024 года.

    Изначально планировалось, что миссия Уилмора и Уильямс завершится 14 июня, однако из-за отказа нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения пришлось несколько раз откладывать. В результате было принято решение, что астронавты вернутся на Землю в составе Crew-9 весной 2025 года.

    18 марта 2025, 20:30 • Новости дня
    Кремль сообщил детали разговора Путина и Трампа
    Кремль сообщил детали разговора Путина и Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал американского лидера Дональда Трампа о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны, сообщили в Кремле.

    Кроме того, оба лидера выразили поддержку нормализации двусторонних отношений, подчеркивая необходимость совместной ответственности за мировую стабильность, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Президенты договорились продолжать поддерживать контакт по всем обсуждаемым вопросам.

    «Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире», – говорится в сообщении.

    В рамках разговора Путин подчеркнул, что Россия готова к совместной проработке путей урегулирования украинского конфликта, стремящегося к устойчивому характеру. Это урегулирование должно учитывать устранение первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности. Он также высказал готовность к продолжению усилий по мирному разрешению конфликта на Украине.

    «Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений президента США», – сообщил Кремль.

    В ответ на инициативу президента США о 30-дневном перемирии, российский лидер обозначил необходимость обеспечения контролируемого прекращения огня по всей линии соприкосновения и остановки мобилизации на Украине. Также выражены опасения по поводу недоговороспособности киевского режима и его склонности к нарушению договоренностей.

    Путин обратил внимание на преступления против гражданского населения Курской области украинскими боевиками и отметил, что для предотвращения эскалации необходимо прекратить иностранную военную помощь Украине. Он подтвердил готовность России обеспечить гуманное обращение с украинскими военными, сдающимися в плен.

    Путин поддержал предложение Дональда Трампа о 30-дневном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и дал команду российским военным. Также он конструктивно отреагировал на инициативу Трампа по безопасности судоходства в Черном море и предложил начать переговоры для обсуждения деталей.

    Помимо этого, лидеры обсудили широкий спектр направлений для потенциального сотрудничества, включая экономику и энергетику: «Рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике». Также планируется создание экспертных групп для детального изучения вопросов украинского урегулирования, которые помогут выработать совместные подходы к решению конфликта.

    Также президенты уделили внимание ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Они договорились предпринимать совместные усилия для стабилизации напряженной обстановки в этих регионах.

    Помимо этого, стороны подчеркнули необходимость налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности, что поможет улучшить атмосферу в российско-американских отношениях. «Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта», – отметили в Кремле.

    Трамп одобрил инициативу Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Коментарии (24)
    18 марта 2025, 13:47 • Новости дня
    Кремль назвал время запланированного разговора Путина и Трампа
    Кремль назвал время запланированного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп намерены начать телефонные переговоры с 16:00 до 18:00 мск, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это действительно будет с 16:00 до 18:00 по московскому времени, и действительно, как вы знаете, имело место определенное обсуждение <...> В Москве и в Стамбуле были переговоры, и ранее был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он добавил, что длительность беседы зависит от самих политиков, они будут разговаривать столько, сколько посчитают нужным.

    Президенты обсудят нормализацию отношений России и США и украинское урегулирование.

    После беседы Кремль расскажет о ее итогах, но выступления Путина не ожидается, заключил Песков.

    Напомним, на 18 марта запланирован телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    Коментарии (0)
    18 марта 2025, 11:13 • Новости дня
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят во вторник ключевые вопросы завершения войны на Украине, включая территориальные уступки, сообщила газета The New Times.

    Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин готовятся к важным переговорам, которые могут определить новые границы в Европе, сообщает The New York Times.

    Если судить по словам президента Трампа, то он и президент России Владимир Путин вот-вот переживут нечто похожее на Ялтинскую встречу 1945 года, когда мировые лидеры определяли сферы влияния в Европе. Президент США заявил, что его разговор с Путиным будет сфокусирован в том числе на том, какие земли и активы могут остаться за Россией в случае прекращения огня на Украине. Трамп отметил, что обсуждения будут касаться в том числе Запорожской АЭС, крупнейшего ядерного объекта в Европе.

    Трамп и его администрация подчеркивают, что переговоры с Россией являются прагматичными, при этом мало говорится о деталях соглашения. Специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф недавно провел встречу с Путиным в Москве, чтобы подготовиться к переговорам. Белый дом сообщает, что Россия, вероятнее всего, сохранит Крым и, возможно, большинство территорий, которые она контролирует сейчас.

    На фоне обсуждений Владимир Зеленский выражает обеспокоенность, что президент США может согласиться на уступки, которые позволят Путину получить «больше украинских территорий».

    Эксперты предполагают, что переговоры могут нести глобальные последствия. Профессор международной политики Моника Даффи Тофт отмечает, что текущая геополитическая ситуация напоминает конец Второй мировой войны, когда ведущие державы перекраивали карту мира.

    Она подчеркнула, что для Трампа и Путина расширение территорий играет ключевую роль в их стремлении сделать свои страны «великими». По ее словам, вопрос Китая также является важным аспектом в переговорах российского лидера и американского президента, поскольку итоги переговоров могут предвосхитить возможные действия Си Цзиньпина в отношении Тайваня.

    Напомним, во вторник ожидался телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    В Киеве выразили опасения по поводу возможной передачи России контроля над портом в Одессе, что может повлиять на стратегические интересы Украины.

    В то же время, СМИ сообщали, что администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.

    В Кремле отметили, что новый разговор между Путиным и Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

    Эксперты спрогнозировали результаты этого разговора в контексте Украины.

    Коментарии (10)
    18 марта 2025, 14:29 • Новости дня
    Bloomberg: Россия требует прекратить все поставки вооружений Украине на время перемирия
    Bloomberg: Россия требует прекратить все поставки вооружений Украине на время перемирия
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин требует прекратить поставки оружия на Украину в рамках предложенного Дональдом Трампом перемирия, пишет Bloomberg.

    Это условие является необходимым для подписания соглашения о прекращении огня, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника и три источника в Москве, знакомые с позицией России.

    Источники в Москве уточняют, что Россия настаивает на полном прекращении поставок оружия на Украину, но минимальная цель Кремля заключается в том, чтобы прекратить американскую военную помощь, пишет агентство.

    Европейский чиновник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Европа крайне неохотно соглашается с требованием России, говорится в материале. По его словам, блокировка поставок оружия может привести к тому, что Россия сможет перевооружиться во время перемирия, в то время как Украина будет лишена такой возможности.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп намерены начать телефонные переговоры с 16:00 до 18:00 мск.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США незамедлительно обнародуют итоги телефонного разговора лидеров.

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    18 марта 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней

    Путин поддержал идею Трампа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней

    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней.

    В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал предложение и дал соответствующее распоряжение российским военным, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    При этом российский президент отметил ряд существенных моментов, касающихся недоговороспособности Киева, добавили в Кремле. В телефонной беседе Путин подчеркнул, что для разрешения конфликта на Украине ключевым условием является полное прекращение военной помощи Киеву.

    В контексте предложения о 30-дневном перемирии российский лидер указал на необходимость обеспечения действенного контроля за прекращением огня и остановки принудительной мобилизации на Украине. Также он уделил внимание перевооружению украинских вооруженных сил.

    Кроме того, Путин призвал Трампа обратить внимание на варварские преступления украинских боевиков против мирных жителей в Курской области.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Ранее Кремль обнародовал детали разговора Путина и Трампа.

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    18 марта 2025, 10:08 • Новости дня
    Такер Карлсон заявил о росте уровня жизни в России

    Журналист Такер Карлсон заявил, что жизнь в России улучшилась за 25 лет

    Такер Карлсон заявил о росте уровня жизни в России
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень жизни в России за 25 лет значительно повысился, в то время как в крупных американских городах наблюдается ухудшение, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    В интервью на YouTube с коллегой Клейтоном Моррисом журналист Такер Карлсон сравнил уровень жизни в России и США, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что жизнь в России сейчас лучше, чем была 25 лет назад, и задается вопросом, может ли кто-то с этим не согласиться.

    Карлсон также обратил внимание на ухудшение уровня жизни в крупных городах США, таких как Нью-Йорк, Чикаго и Балтимор, за последние 25 лет. По его словам, этот процесс сопровождается отсутствием ответственности со стороны властей за происходящее. Он подчеркнул, что в этих городах происходит деградация, однако никто не несет за это ответственности.

    Ранее Такер Карлсон заявил, что, в отличие от американского метро, в московском нет грязи, граффити, бомжей и наркоманов, а на станциях царят чистота и порядок.

    Также Такер Карлсон назвал Москву более приятным городом, чем любой в США.

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    18 марта 2025, 20:02 • Новости дня
    CNN: Телефонный разговор Путина и Трампа прошел очень хорошо
    CNN: Телефонный разговор Путина и Трампа прошел очень хорошо
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошел очень хорошо, сообщил телеканал CNN.

    Как сообщил CNN, об этом заявил российский источник, знакомый с содержанием общения лидеров двух стран, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов.

    Ранее Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа.

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    18 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Трамп оценил разговор с Путиным

    Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине «теперь идет в полную силу»

    Трамп оценил разговор с Путиным
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Процесс достижения мирного урегулирования на Украине «идет в полную силу», заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент США заявил в соцсети Truth Social, что разговор был «очень хорошим и продуктивным». Удалось договориться «о немедленном прекращении огня по всем объектам энергетики». Достигнуто «понимание» того, что будет вестись работа «над полным прекращением огня и в конечном счете над прекращением» конфликта на Украине. Трамп заявил, что конфликт не произошел бы, находись он у власти в США.

    Кроме того, обсуждались многие элементы мирного соглашения. По словам главы американского государства, и Путин, и руководитель киевского режима Владимир Зеленский стремятся к завершению конфликта. «Теперь этот процесс идет в полную силу, и мы, надеюсь, ради всего человечества, доведем дело до конца!» – говорится в сообщении.

    Напомним, Путин проинформировал американского президента о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны. Путин поддержал предложение США о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней. При этом он указал на риски из-за недоговороспособности Киева, а также на необходимость прекращения военной помощи Украине. Путин подтвердил, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен. Белый дом сообщил о начале переговоров России и США по Украине на Ближнем Востоке.

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    18 марта 2025, 19:38 • Новости дня
    Песков сообщил об окончании переговоров Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    В Белом доме сообщили, что переговоры продлились более полутора часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    Ранее помощник главы Белого дома Дэн Скавино заявил, что телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом начался в 17.00 мск и проходит успешно.

    Песков сообщал, что лидеры проведут предстоящий разговор по взаимной договоренности, он не является попыткой создать «новую Ялту».

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    18 марта 2025, 18:20 • Новости дня
    Белый дом заявил, что разговор Путина и Трампа продолжается уже более часа

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник главы Белого дома Дэн Скавино заявил, что телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом начался в 17.00 мск и проходит успешно.

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом начался в 17.00 по московскому времени и, по словам представителей Белого дома, проходит успешно, передает РИА «Новости». Скавино сообщил, что Трамп находится в Овальном кабинете, где и общается с Путиным.

    Скавино отметил, что разговор между лидерами начался в 10.00 утра по восточному времени США. Он подчеркнул, что общение по телефону проходит хорошо и в данный момент продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с замороженными линиями фронта на время перемирия, но уступка дополнительной территории станет красной чертой для Киева. Россия намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.

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    18 марта 2025, 20:45 • Новости дня
    Путин указал Трампу на риски из-за недоговороспособности Киева

    Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа был посвящен ситуации на Украине, включая обсуждение рисков, связанных с недоговороспособностью Киева, сообщила пресс-служба Кремля.

    Пресс-служба Кремля подчеркнула, что лидеры продолжили откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Во время беседы президент России также обратил внимание Трампа на существенные риски, обусловленные недоговороспособностью Киева. Пресс-служба Кремля отметила, что киевский режим неоднократно саботировал достигнутые договоренности, что создает дополнительные сложности в урегулировании конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился около двух часов.

    Ранее Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа.


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    18 марта 2025, 21:15 • Новости дня
    Трамп поддержал идею Путина о матчах НХЛ и КХЛ

    Трамп одобрил предложение Путина о хоккейных матчах между НХЛ и КХЛ

    Трамп поддержал идею Путина о матчах НХЛ и КХЛ
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп одобрил инициативу президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

    В пресс-службе Кремля отметили, что американский президент положительно воспринял инициативу, предложенную Путиным, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов.

    Ранее Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа.

    Коментарии (3)
    18 марта 2025, 21:07 • Новости дня
    Белый дом сообщил о начале переговоров России и США по Украине на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и США решили начать срочные переговоры на Ближнем Востоке о прекращении конфликта на Украине, включая прекращение ударов по инфраструктуре и обсуждение мира в Черном море.

    Россия и США немедленно приступают к переговорам на Ближнем Востоке с целью урегулирования конфликта на Украине. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Белого дома по итогам телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    В документе подчеркивается, что стороны договорились начать движение к миру с прекращения ударов по энергетическим и инфраструктурным объектам. Речь также идет о проведении технических переговоров, направленных на достижение прекращения огня в Черном море и достижение устойчивого мира.

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился около двух часов.

    Ранее Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа.


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    18 марта 2025, 23:58 • Новости дня
    Захарова в ответ на слова «мяч на стороне Москвы» отметила, что «это была шайба»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о заявлениях западных политиков про то, что «мяч» в переговорах по Украине находится «на стороне Москвы», и отметила, что «это была хоккейная шайба».

    «Евросоюз талдычил про то, что «мяч на стороне Москвы». Как оказалось, это была хоккейная шайба. И она в игре», – заявила Захарова в Telegram.

    Напомним, после переговоров Украины и США в Джидде госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «теперь мяч на стороне России». Позднее внимание СМИ и соцсетей привлекло то, что за ним фразу про мяч в похожих вариантах повторил целый ряд европейских лидеров.

    В частности, о «мяче на стороне России» заявили президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает ТАСС.

    Во вторник в ходе телефонного разговора лидеров России и США, президент США Дональд Трамп одобрил инициативу президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

    Коментарии (0)
    18 марта 2025, 23:42 • Новости дня
    Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Трампа словами «мы не компот»
    Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Трампа словами «мы не компот»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина – «не салат и не компот, чтобы быть в меню» у Москвы.

    Заявление Зеленского стало реакцией на слова британского аналитика по вопросам обороны Майкла Кларка. Кларк в интервью Sky News заявил о переговорах Москвы и Вашингтона: «Есть старая пословица в дипломатических кругах: «Если вы не за столом, вы в меню». «И поверьте мне, Украина в меню», – приводит слова Кларка ТАСС.

    Как сообщают украинские СМИ, Зеленский в ответ заявил: «Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты».

    Как следует из заявления Зеленского, сам он пока не получил «детали от американского президента, от американской стороны». Зеленский сказал, что Украина «подготовит и озвучит свой ответ на предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре» после того, как США предоставят дополнительную информацию. Судя по словам Зеленского, пока решение не принято.

    Напомним, Путин поддержал предложение США о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней. При этом он указал на риски из-за недоговороспособности Киева, а также на необходимость прекращения военной помощи Украине. Белый дом сообщил о начале переговоров России и США по Украине на Ближнем Востоке.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты проанализировали первые итоги телефонных переговоров глав России и США.

    Коментарии (5)
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    В небо впервые взлетел опытный самолет «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8. Создание уже второго авиационного двигателя пятого поколения поднимает авиационный статус России в мире на новую высоту. Россия – единственная страна в мире, которая намерена создавать полностью отечественные лайнеры с собственными двигателями. Ни Boeing, ни Airbus не могут таким похвастаться. Подробности

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    Россия и Америка переходят к предметному диалогу по Украине

    Лидеры России и США вновь проведут телефонный разговор. Вторая беседа президентов состоится на фоне событий, которые усилили переговорную позицию Москвы: это и разгром ВСУ под Суджей, и кризис в отношениях между Вашингтоном и Киевом. Какие темы могут оказаться в фокусе внимания глав государств? Подробности

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    Запорожское направление вышло из статического состояния

    ВС России освободили несколько поселков на Запорожском направлении и приблизились к Орехову – важнейшему логистическому центру ВСУ. В рядах противника положение на этом участке фронта названо угрожающим. Так ли это на самом деле и в чем заключается значимость нового плацдарма с точки зрения освобождения Запорожской области? Подробности

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    Европа ищет «пушечное мясо» против России

    Пока европейские власти строят планы о милитаризации Европы в качестве ответа на «русскую угрозу», для местных властей возникает весьма непростой вопрос – а кому, собственно, придется идти на будущую войну? Допустим, ЕС построит достаточное количество танков и самолетов, но сможет ли возобновить обязательный призыв в армию? И если да, найдут ли вообще для этой цели достаточное количество мужчин? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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