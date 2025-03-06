Маск заявил, что Байден помешал возвращению астронавтов с МКС

Маск сообщил, что Байден отказал в разрешении на возвращение астронавтов с МКС

Tекст: Мария Иванова

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск сообщил в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что застрявшие на Международной космической станции астронавты НАСА Барри Юджин Уилмор и Сунита Уильямс могли бы вернуться на Землю еще полгода назад с помощью космического корабля Dragon.

Маск подчеркнул, что SpaceX была готова отправить дополнительный корабль, но администрация предыдущего президента США Джо Байдена не предоставила необходимого разрешения.

Первоначально планировалось, что астронавты прибудут на МКС на корабле Starliner компании Boeing 5 июня 2024 года и пробудут на орбите всего восемь дней. Однако из-за неисправности системы маневровых двигателей сроки возвращения были сначала сдвинуты на 26 июня, а затем на неопределенный срок.

В итоге НАСА приняло решение вернуть астронавтов в составе миссии Crew-9 компании SpaceX весной 2025 года.

Ранее Илон Маск уже заявлял о намеренном оставлении администрацией Байдена астронавтов на Международной космической станции для политических целей, но датский астронавт Андреас Могенсен это опроверг.

Кроме того Илон Маск говорил о необходимости запуска процесса возвращения МКС с орбиты, указывая на низкую эффективность станции, он предлагал сосредоточиться на полетах на Марс.