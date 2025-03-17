Стало известно о возвращении Crew Dragon с МКС 18 марта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», отстыковка Crew Dragon от МКС запланирована на 18 марта. В состав экипажа входят астронавты НАСА Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор, а также космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов. Они завершили длительную научную экспедицию и вернут на Землю результаты исследований.

Согласно НАСА, отстыковка планируется на вторник в 01.05 по времени восточного побережья США, что соответствует 09.05 по московскому времени. Приводнение корабля ожидается в 17.57 по времени восточного побережья (01.57 мск среды) у побережья Флориды, где условия приводнения будут благоприятными.

В воскресенье НАСА и SpaceX провели встречу для оценки погодных условий в районе приводнения. Руководители миссии приняли решение о более раннем возвращении Crew-9, учитывая благоприятные прогнозы на вечер вторника. Это позволит завершить миссию безопасно и в запланированное время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, космический корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым на борту стартовал с мыса Канаверал к Международной космической станции. Crew Dragon успешно пристиковался к МКС. Также сообщалось, что экипаж Crew Dragon перешел на борт Международной космической станции после успешного стыковки.