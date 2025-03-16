После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».50 комментариев
Экипаж Crew Dragon перешел на борт МКС
Экипаж Crew Dragon с россиянином Песковым перешел с корабля на борт МКС
Космический корабль Crew Dragon, в составе которого россиянин Кирилл Песков, успешно пристыковался к МКС, и экипаж перешел на борт станции, положив начало долгосрочной исследовательской миссии.
Как передает РИА «Новости», экипаж космического корабля Crew Dragon успешно перешел на борт Международной космической станции (МКС). Стыковка корабля, в команду которого входит россиянин Кирилл Песков, прошла в 7.04 по московскому времени в воскресенье.
Сообщается, что члены команды SpaceX присоединились к команде МКС Exp 72 в 00.35 по восточному времени (8.35 мск), тем самым начав долгосрочную исследовательскую миссию. На борту Crew Dragon также находятся астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси.
Как писала газета ВЗГЛЯД, космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем, в который входит российский космонавт Кирилл Песков, успешно пристыковался к МКС. Crew Dragon с космонавтом Песковым стартовал к МКС с мыса Канаверал. SpaceX отменила запуск Crew Dragon с космонавтом Песковым за два дня до успешного старта.