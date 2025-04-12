Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.13 комментариев
Минобороны показало уничтожение украинской РСЗО хорватского производства
Минобороны показало уничтожение украинской РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства
Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлено, как операторы FPV-дронов группировки войск «Южная» успешно уничтожили украинскую пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, произведенную в Хорватии.
Кроме пусковой установки, российские дроноводы также нанесли удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, сообщило Минобороны в Telegram-канале. Пункт управления был замаскирован и располагался в одном из частных домов в населенном пункте Веролюбовка на территории ДНР.
Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором показано, как расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили танк Abrams Вооруженных сил Украины.
В марте ведомство показало бегство из Курской области маскирующегося кустом украинского военного.