Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

Проведите маленький эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и обычно мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что вообще-то он был работорговцем.

Кто помог Китаю стать великой промышленной державой Американские корпорации еще полвека назад стали перетаскивать в КНР свои мощности и активы. Тогда сложно было представить, что эта развивающаяся бедная страна через полвека превратится не в «придаток» США, а в главную опасность для мирового гегемона. Однако без Китая и у американцев не было бы их знаменитых брендов, в том числе продукции Apple. Производить ее в Штатах вдвое дороже, чем в Китае. Подробности Перейти в раздел

Брюссель решил повторить российский «поворот на Восток» Евросоюз пытается пойти на сближение с Китаем – сперва в вопросах торговли. К этому обе стороны подталкивает тарифная война Дональда Трампа. При этом между Брюсселем и Пекином остается масса идеологических и политических разногласий. Удастся ли сторонам преодолеть эти разногласия, и как подобное развитие событий отразится на отношениях между Пекином и Москвой? Подробности Перейти в раздел

Что даст России новая орбитальная станция 12 апреля, в День космонавтики, стоит вспомнить не только великое прошлое советской космической программы, но и то, какие перспективы сегодня стоят перед Россией в космосе. Ближайшая из них – строительство собственной орбитальной станции вместо скоро уходящей в историю МКС. Какой она будет и что даст нашей стране? Подробности Перейти в раздел

Чехия призвала Урсулу для проведения репрессий Власти Чехии бьют тревогу. Уже осенью правительство страны может возглавить экс-премьер Андрей Бабиш – политик, который якобы «распространяет российскую пропаганду» и «перестанет помогать Украине». Украине он и впрямь не поможет. Но боятся Бабиша по другой причине. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел