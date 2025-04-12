Дмитрий Орехов
Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нём и о нас
Проведите маленький эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и обычно мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что вообще-то он был работорговцем.
Денис Борисов
Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии
В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.
Владимир Можегов
«Альтернатива» изменит Германию и всю Европу
Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.