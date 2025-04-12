Полиция в Москве начала проверку после драки в пункте выдачи заказов

Полиция в Москве начала проверку после драки в пункте выдачи Wildberries

Tекст: Вера Басилая

В Москве произошла драка между клиенткой и сотрудницей в пункте выдачи заказов, в результате которой у работницы была разбита голова, а помещение получило значительные повреждения. Пресс-служба Wildberries сообщила, что на место инцидента оперативно прибыли скорая помощь и полиция. Менеджер пункта выдачи заказов лечится дома, ее состояние стабильное, передает RT.

В компании назвали случившееся прямым нападением на сотрудницу и подчеркнули недопустимость подобного поведения. Компания готова предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию для расследования.

Сестра посетительницы, участвовавшей в конфликте, обратилась к компании с просьбой опубликовать полное видео инцидента, она заявила, что в сеть выложены неполные кадры. Она также сообщила о серьезных травмах, полученных ее сестрой, включая сотрясение мозга и перелом ноги.

По неподтвержденной информации, женщина могла забыть об отказе от товара и настаивала на его получении, что могло спровоцировать конфликт.

Ранее в Ленинградской области сотрудница пункта выдачи распылила перцовый газ в лицо покупательнице на фоне конфликта.

В Кирове полуголая местная жительница ночью устроила погром в одном из пунктов выдачи заказов Wildberries и уснула на месте.