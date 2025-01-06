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Сотрудница ПВЗ в Ленинградской области распылила газ в лицо покупательнице
В Ленинградской области сотрудница пункта выдачи маркетплейса распылила перцовый газ в лицо покупательнице на фоне конфликта, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
В Ленинградской области произошел инцидент, в ходе которого сотрудница пункта выдачи заказов маркетплейса в городе Мурино применила перцовый газ против покупательницы, передает РИА «Новости».
По данным пресс-службы регионального главка МВД РФ, конфликт произошел на улице Шувалова. Пострадавшая, 47-летняя женщина, обратилась в полицию Всеволожского района с заявлением о нападении.
Правоохранители уже начали проверку по этому делу и работают над установлением личности подозреваемой.
Представители МВД подчеркивают, что такие случаи не останутся без внимания, и виновные понесут ответственность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Вальдхайме в Германии в результате распыления неизвестного газа в супермаркете пострадал 41 человек, из них 15 были госпитализированы с проблемами дыхания и тошнотой.