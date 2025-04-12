Белый дом назвал переговоры США и Ирана шагом вперед

Tекст: Вера Басилая

В заявлении Белого дома отмечается, что Уиткофф получил инструкции от президента США Дональда Трампа попытаться устранить разногласия между странами через диалог и дипломатические усилия, если это возможно, передает ТАСС.

Администрация США также подтвердила, что следующий раунд консультаций с Ираном запланирован на 19 апреля. В заявлении Белого дома говорится, что стороны договорились вновь встретиться в следующую субботу.

Ранее спецпосланник США Стивен Уиткофф отметил конструктивность переговоров с Ираном в Омане, подчеркнув, что стороны стремятся к быстрому достижению соглашения.

Напомним, в оманской столице Маскате завершились непрямые переговоры между Ираном и США, которые проходили в положительной атмосфере.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки для достижения сделки с Ираном по ядерной программе, если эти переговоры завершатся успешно.